Υπόθεση βασανισμών στην Πύλα: Στις 14 Μαΐου απαντούν στις κατηγορίες οι δύο κατηγορούμενοι

Στις 14 Μαΐου αναμένεται να απαντήσουν αν παραδέχονται ή όχι ο 48χρονος και 27χρονος που κατηγορούνται για την υπόθεση με τους βασανισμούς σε υποστατικό στην Πύλα. Οι δύο παρουσιάστηκαν χθες ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λάρνακας, και οι συνήγοροι υπεράσπισής τους ζήτησαν επιπλέον χρόνο.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν 16 κοινές κατηγορίες, οι οποίες αφορούν συνωμοσία για διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη πλημμελήματος, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου κατηγορίας Β’, αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας με σκοπό να υποβληθεί άτομο σε βαριά βλάβη, κρυφό και άδικο περιορισμό, πράξεις που σκοπεύουν την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, κοινή επίθεση, μαχαιροφορία, κατοχή επιθετικού όπλου, οπλοφορία προς διέγερση τρόμου και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απειλή.

Επιπλέον ο 48χρονος και ένα άτομο που καταζητείται αντιμετωπίζουν δύο κατηγορίες που αφορούν πρόκληση εκτέλεσης εγγράφου.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων που αφορούν σοβαρά αδικήματα, το ΤΑΕ Λάρνακας είχε προχωρήσει στις 6 Φεβρουαρίου στη σύλληψη του 48χρονου ο οποίος κρατείται ως υπόδικος σε σχέση με υπόθεση συμπλοκής και ρίψης πυροβολισμών, που διαπράχθηκε στις 17 Ιανουαρίου στη Λάρνακα.

Τα αδικήματα διαπράχθηκαν το καλοκαίρι του 2025 στην Λάρνακα. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης «διεξήχθη έρευνα σε υποστατικό το οποίο σχετίζεται με τον 48χρονο όπου παραλήφθηκε αριθμός τεκμηρίων για επιστημονικές εξετάσεις».

Για την παρούσα υπόθεση πέραν του ότι αναζητείται ακόμα ένα άτομο - εναντίον του οποίου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης - αναζητούνται και άλλοι συνεργοί των δυο υπόπτων, αφού σύμφωνα με τα βίντεο υπάρχουν και άλλοι δράστες οι οποίοι δεν έχουν ταυτοποιηθεί στο παρόν στάδιο.

Ο αριθμός των θυμάτων είναι έξι. Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ