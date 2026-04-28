Βίντεο ντοκουμέντο: Mε την καραμπίνα στο χέρι - Η στιγμή που ο 89χρονος φεύγει ατάραχος από κτίριο του ΕΦΚΑ αφού άνοιξε πυρ

Τη στιγμή που ο 89χρονος αποχωρεί από το κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό αφού πρώτα άνοιξε πυρ με την καραμπίνα που είχε στην κατοχή του και τραυμάτισε μία υπάλληλο, καταγράφει βίντεο από κάμερα ασφαλείας.

Ο ηλικιωμένος διακρίνεται να κινείται με σταθερό βήμα, ενώ με το δεξί του χέρι φαίνεται να κρατάει κάποιο ρούχο και ίσως την καραμπίνα με την οποία άνοιξε πυρ.

Δείτε το βίντεο:



Λίγο αργότερα ο δράστης έφτασε στο Εφετείο στη Λουκάρεως και πυροβόλησε με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλες τέσσερις γυναίκες γραμματείς του Πρωτοδικείου. Παρά το γεγονός ότι άνοιξε πυρ σε δύο περιπτώσεις, η Αστυνομία δεν κατάφερε να τον εντοπίσει και να προχωρήσει στη σύλληψή του.

Πρόκειται για ρακοσυλλέκτη στην περιοχή του Βοτανικού και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, έχοντας νοσηλευτεί στο παρελθόν σε ψυχιατρική κλινική, όταν εισέβαλε σε κτίριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό ανέβηκε στον τέταρτο όροφο και πυροβόλησε έναν υπάλληλο στο πόδι, ο οποίος νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του. Στη συνέχεια, παίρνοντας το ταξί, πήγε στο Εφετείο Αθηνών, μία απόσταση περίπου πέντε χιλιομέτρων από τον Κεραμεικό, όπου πυροβόλησε και τραυμάτισε ελαφρά τέσσερις γυναίκες, αφήνοντας στο σημείο την καραμπίνα, αλλά και επιστολές για τις εφημερίδες. Οι τέσσερις γυναίκες που τραυματίστηκαν ελαφρά είναι γραμματείς του Πρωτοδικείου και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

«Τραυμάτισε 4 γραμματείς του Πρωτοδικείου και άφησε επιστολές»

Ο 89χρονος που μετά την εισβολή στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό έφτασε στο Εφετείο στη Λουκάρεως και πυροβόλησε και τραυμάτισε άλλες τέσσερις γυναίκες, σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο πρόεδρος του ΔΣΑ, Ανδρέας Κουτσόλαμπρος ο οποίος είπε ότι ο δράστης άφησε ορισμένες επιστολές στο σημείο.

«Σπεύσαμε αμέσως μόλις ακούσαμε για το επεισόδιο. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για έναν ηλικιωμένο κύριο ο οποίος με μία τροποποιημένη καραμπίνα, πυροβόλησε και τραυμάτισε ευτυχώς ελαφρά τέσσερις γραμματείς του πρωτοδικείου», είπε ο κ. Κουτσόλαμπρος.

«Πριν από λίγο οι γυναίκες διακομίστηκαν στα νοσοκομεία. Όπως τις είδα εγώ, δεν φαίνεται να έχουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα», συμπλήρωσε για την κατάσταση των τραυματιών

Όπως είπε ο πρόεδρος του ΔΣΑ, ο ηλικιωμένος δράστης άφησε στο σημείο ορισμένες επιστολές που απευθύνονται σε εφημερίδες.

Πώς έγιναν οι επιθέσεις

Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 10:30 το πρωί, σε γραφεία του ΕΦΚΑ που βρίσκονται στην οδό Κειριάδων 4 στον Κεραμικό. Ο 89χρονος άνδρας, μπήκε μέσα στα γραφεία με μια καραμπίνα και άνοιξε πυρ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο 89χρονος είπε σε έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ να σκύψει και πυροβόλησε έναν άλλον.

Μαρτυρίες από τη Λουκάρεως

«Μόλις έφευγα από το Πρωτοδικείο και είδα πολλούς συναδέλφους να τρέχουν. Ένας συνάδελφος βγήκε και μας προειδοποίησε ότι υπάρχει όπλο και ότι πέφτουν πυροβολισμοί. Αυτό που συνέβη ήταν ότι ένας ηλικιωμένος άνδρας με μπλε καπαρντίνα μπήκε στο γραφείο 23, πυροβόλησε τρεις φορές στο πάτωμα, άφησε την καραμπίνα στο φωτοτυπικό και εξαφανίστηκε», ανάφερε ασκούμενος δικηγόρος. «Σπεύσαμε αμέσως μόλις ενημερωθήκαμε για το επεισόδιο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος με τροποποιημένη καραμπίνα πυροβόλησε και τραυμάτισε, ευτυχώς ελαφρά, τέσσερις γραμματείς του Πρωτοδικείου, όλες γυναίκες. Έχει αφήσει κάποιες επιστολές που απευθύνεται στις εφημερίδες», ανέφερε ο πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Μαρτυρίες από τον ΕΦΚΑ

«Έβγαλε την καραμπίνα κάτω από τον γκισέ και πυροβόλησε», είπε νωρίτερα αυτόπτης μάρτυρας του επεισοδίου στον ΕΦΚΑ.

«Είπε σε έναν υπάλληλο να σκύψει και μετά πυροβόλησε», είπε ο διοικητής του ΕΦΚΑ.

«Τον πυροβόλησε στο πόδι και έφυγε», είπε εργαζόμενη.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ