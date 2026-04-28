Χριστόδουλος Πατσαλίδης: Ώθηση στην οικονομία το 2026-2028 από μεγάλες επενδύσεις και εξαγωγές

Σημαντική ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα κατά την περίοδο 2026-2028 αναμένεται από μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις σε υποδομές και από την άνοδο των εξαγωγών, τονίζει ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) Χριστόδουλος Πατσαλίδης, σε μήνυμα του που περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση της τράπεζας για το 2025 που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Σύμφωνα την έκθεση της ΚΤΚ, η κυπριακή οικονομία συνεχίζει να παρουσιάζει θετικές προοπτικές παρά το συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στη Μέση Ανατολή. «Στη βάση της υπόθεσης εργασίας του βασικού σεναρίου για σταδιακή αποκλιμάκωση του πολέμου, ο πληθωρισμός αναμένεται να είναι κοντά στο 2% σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, συμβάλλοντας στη διατήρηση ενός σταθερού μακροοικονομικού πλαισίου, ικανού να στηρίξει βιώσιμη και ισορροπημένη ανάπτυξη», υπογραμμίζεται.

Επικαλούμενος τις προβλέψεις της ΚΤΚ του Μαρτίου 2026, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή και το ξέσπασμα του αφθώδους πυρετού στην Κύπρο, ο κ. Πατσαλίδης αναφέρει ότι ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να επιβραδυνθεί στο 2,7% το 2026, από 3,8% το 2025, ενώ για το 2027 και το 2028 αναμένεται επιτάχυνση, με τον ρυθμό μεγέθυνσης να διαμορφώνεται στο 2,9% και 3,1% αντίστοιχα.

Προσθέτει ότι η εγχώρια ζήτηση κατά την περίοδο 2026-2028 αναμένεται να ενισχυθεί από τη συνεχιζόμενη άνοδο της ιδιωτικής κατανάλωσης, λόγω της αύξησης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος και της ανθεκτικής αγοράς εργασίας, παρά τη μείωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης που συνδέεται με τον πόλεμο.

«Σημαντική ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα αναμένεται επίσης από μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις σε υποδομές, καθώς και από την άνοδο των εξαγωγών, κυρίως τεχνολογικών, χρηματοπιστωτικών και επαγγελματικών υπηρεσιών», σημειώνει.

Σε σχέση με τον τουρισμό, ο Διοικητής της ΚΤΚ αναφέρει πως προβλέπεται να επηρεαστεί αρνητικά το 2026, αλλά να ανακάμψει από το 2027.

Προσθέτει ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να αυξηθεί αισθητά στο 2,7% το 2026, κυρίως λόγω των υψηλότερων τιμών ενέργειας, των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα και των αυξημένων διεθνών τιμών λιπασμάτων και τροφίμων.

Σημειώνει ότι το 2027 προβλέπεται αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2%, χάρη στη μείωση των τιμών ενέργειας και υπηρεσιών, ενώ το 2028 αναμένεται μικρή άνοδος στο 2,2%, κυρίως λόγω της εφαρμογής του διευρυμένου Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (Emissions Trading System - ETS2), το οποίο εκτιμάται ότι θα αυξήσει το κόστος των καυσίμων.

Αναφορικά με τον τραπεζικό τομέα, ο Διοικητής της ΚΤΚ αναφέρει ότι αυτός «διατήρησε υψηλή ανθεκτικότητα» το 2025, παρουσιάζοντας ισχυρούς δείκτες φερεγγυότητας και ρευστότητας.

Επιπλέον, αναφέρει ότι ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (ΜΕΧ) μειώθηκε στο 1,6% στο τέλος Δεκεμβρίου 2025, επίπεδο χαμηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ο οποίος ανήλθε σε 1,8% τον Δεκέμβριο του 2025.

Σε σχέση με την ΚΤΚ, ο κ. Πατσαλίδης αναφέρει ότι η τράπεζα «παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην αποστολή της για τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιμών και της χρηματοοικονομικής σταθερότητας».

Στο πλαίσιο αυτό, όπως σημειώνει, «η Τράπεζα θα συνεχίσει να επενδύει στον θεσμικό της εκσυγχρονισμό και στην ενίσχυση της παρουσίας και της συνεισφοράς της τόσο στην Κύπρο όσο και στη ζώνη του ευρώ, αναβαθμίζοντας την αποτελεσματικότητα των λειτουργιών της και συμβάλλοντας στη σταθερότητα της κυπριακής οικονομίας και στην ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας».

Επιπλέον, ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας αναφέρεται στην πρόταση για τον εκσυγχρονισμό του μοντέλου διακυβέρνησής της, την οποία κατέθεσε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Υπουργό Οικονομικών.

«Στόχος είναι η υιοθέτηση ενός λιτού και συλλογικού μοντέλου διοίκησης, πλήρως ευθυγραμμισμένου με τις ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές», αναφέρει και προσθέτει ότι «η πρωτοβουλία αυτή συνιστά ουσιαστική επένδυση στην ενίσχυση της θεσμικής ανθεκτικότητας και της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας της Τράπεζας, διασφαλίζοντας ότι η ΚΤΚ θα συνεχίσει να λειτουργεί ως σταθερός πυλώνας της κυπριακής οικονομίας και αξιόπιστος εταίρος στο Ευρωσύστημα».

Έκθεση ΚΤΚ

Σύμφωνα με την έκθεση της ΚΤΚ, η κυπριακή οικονομία εξακολουθεί να κινείται σε ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά, παρά τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στο διεθνές περιβάλλον και «το ΑΕΠ συνέχισε να καταγράφει υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, υποστηριζόμενο από ένα ευρύ φάσμα τομέων της οικονομικής δραστηριότητας».

Αναφέρεται επίσης ότι η αγορά εργασίας παραμένει ανθεκτική, ενώ ο πληθωρισμός ήταν αρκετά χαμηλός το 2025, ενώ στις αρχές του 2026 ανήλθε σε επίπεδα συμβατά με τον μεσοπρόθεσμο στόχο και σημειώνεται ότι η θετική εικόνα αντικατοπτρίζεται και στα δημόσια οικονομικά.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο δείκτης δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ έχει πλέον υποχωρήσει κάτω από το όριο του 60%, ενώ η πιστοληπτική ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας αναβαθμίστηκε από διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

Αναφέρεται ότι οι προβλέψεις της ΚΤΚ (Μάρτιος 2026) υποδεικνύουν ότι η θετική πορεία της οικονομίας αναμένεται να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια και προστίθεται ότι ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ ανήλθε στο 3,8% το 2025.

«Η οικονομική ανάπτυξη προήλθε κυρίως από την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών», σημειώνεται.

Ρυθμός αύξησης ΑΕΠ 2026 – 2028

Σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις της ΚΤΚ, και στη βάση της υπόθεσης εργασίας στο βασικό σενάριο ότι η πολεμική σύρραξη θα έχει διάρκεια δύο μήνες και υψηλή ένταση και, εν συνεχεία, σταδιακή αποκλιμάκωση, ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ την περίοδο 2026–2028 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,7% το 2026, ενώ για τα έτη 2027 και 2028 προβλέπεται μεγέθυνση του ΑΕΠ κατά 2,9% και 3,1% αντίστοιχα.

Αναφέρεται ότι η προβλεπόμενη πορεία του ΑΕΠ οφείλεται κυρίως στην αναμενόμενη περαιτέρω άνοδο της εγχώριας ζήτησης καθ’ όλη τη διάρκεια του ορίζοντα προβλέψεων.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, σε συνάρτηση με την αναμενόμενη μεγέθυνση του ΑΕΠ, η ανεργία προβλέπεται να σταθεροποιηθεί γύρω στο 4,5% την περίοδο 2026-2028, στο πλαίσιο συνεχιζόμενης στενότητας στην αγορά εργασίας, αντανακλώντας συνθήκες πλήρους απασχόλησης.

Σημειώνεται ότι το 2026 ο πληθωρισμός προβλέπεται να αυξηθεί σημαντικά στο 2,7% από 0,8% το 2025, λόγω κυρίως των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, αναμένονται σημαντικές ανοδικές πιέσεις στις τιμές της ενέργειας λόγω αυξήσεων στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, με έμμεσες ανοδικές επιδράσεις και στις υπόλοιπες κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού.

Ανοδικές πιέσεις στον πληθωρισμό αναμένεται να προκύψουν και από τις τιμές των τροφίμων, λόγω του ξεσπάσματος του αφθώδους πυρετού και των αναμενόμενων προς τα πάνω πιέσεων στις τιμές των κρεάτων και γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και από τις υψηλότερες τιμές των λιπασμάτων λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, το 2027 ο πληθωρισμός αναμένεται να υποχωρήσει στο 2%, κυρίως λόγω της αναμενόμενης επιβράδυνσης στις τιμές της ενέργειας και των υπηρεσιών και, σε μικρότερο βαθμό, στις τιμές των τροφίμων.

Για το 2028, ο πληθωρισμός προβλέπεται να ανέλθει στο 2,2% λόγω της ανοδικής επίδρασης στις τιμές της ενέργειας από την αναμενόμενη εισαγωγή του διευρυμένου Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (Emissions Trading System – ETS2) της ΕΕ. Όσον αφορά τον δομικό πληθωρισμό, αυτός προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω στο 2,3% το 2026 σε σύγκριση με το 2025 (1,9%), λόγω κυρίως των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Επιπλέον, αναφέρεται ότι τα έτη 2027–2028, ο δομικός πληθωρισμός προβλέπεται να κυμανθεί γύρω στο 2%, αντανακλώντας την αναμενόμενη σταδιακή επιβράδυνση του πληθωρισμού των υπηρεσιών, η οποία αντισταθμίζεται από την προβλεπόμενη εξασθένιση των αποπληθωριστικών πιέσεων στις τιμές των βιομηχανικών προϊόντων, εξαιρουμένης της ενέργειας.

Πηγή: ΚΥΠΕ