Ανατροπή στον καιρό: Το Omega Block φέρνει ασυνήθιστα ψυχρή αέρια μάζα, βροχές και πιθανότητα χιονόπτωσης

Με γενικά καλές καιρικές συνθήκες και αυξημένη ηλιοφάνεια θα κυλήσει το καιρικό σκηνικό στην περιοχή μας μέχρι και την Παρασκευή, ωστόσο νεφώσεις που θα αναπτύσσονται τα απογεύματα κυρίως στα ορεινά/ημιορεινά και πιο τοπικά στο εσωτερικό αναμένεται να συνεχίσουν να δίνουν τις επόμενες ημέρες μεμονωμένες βροχές/καταιγίδες με έμφαση κυρίως στα ορεινά/ημιορεινά, σύμφωνα με το Kitasweather.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται στην αναλυτική πρόγνωση του ιδιώτη μετεωρολόγου, τα βράδια αναμένεται να σχηματίζεται τοπικά ομίχλη και χαμηλή νέφωση στο εσωτερικό και παράλια. Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή μέχρι και την Παρασκευή και θα κυμαίνεται γύρω στα κανονικά για την εποχή επίπεδα έως λίγο πιο πάνω, με μέγιστες θερμοκρασίες που θα φτάνουν στο εσωτερικό έως και τους 28-29 βαθμούς Κελσίου.

Στο τέλος της εβδομάδας, σημειώνει επίσης, Omega Block θα έχει σχηματιστεί στην Ευρώπη με αποτέλεσμα την αύξηση των πιθανοτήτων βροχής στην περιοχή μας, την εγκατάσταση ασυνήθιστα ψυχρής αέριας μάζας από το βράδυ της Κυριακής με αποτέλεσμα την αισθητή πτώση θερμοκρασίας και την πιθανότητα νιφάδων χιονιού/παροδικής χιονόπτωσης στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους.

Ωμέγα Εμποδιστής (Omega Block): Τι είναι και πώς επηρεάζει τον καιρό

Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα στο Kitasweather, οι εμποδισμοί (Blocks) ή αντικυκλώνες εμποδισμού (Blocking Highs) είναι μία ορολογία που χρησιμοποιείται στην Μετεωρολογία όταν κέντρα υψηλής πίεσης σχηματίζονται και εγκαθίστανται σε μια ευρείας κλίμακας περιοχή, σταματώντας την τυπική ζωνική ροή (από δυτικά προς ανατολικά) των καιρικών συστημάτων.

Ο εμποδισμός τύπου Ωμέγα (Omega Block) είναι ένα είδος εμποδισμού που χαρακτηρίζεται από έναν εκτεταμένο αντικυκλώνα στο κέντρο του ενώ δυτικά και ανατολικά αυτού παρατηρούνται συστήματα χαμηλής πίεσης. Ο εμποδισμός αυτός έχει πάρει τη συγκεκριμένη ονομασία καθώς τα χαμηλά στις 2 άκριες του σε συνδυασμό με το βαρομετρικό υψηλό στο κέντρο του ωθούν την ροή του αέρα στην μέση και ανώτερη τροπόσφαιρα σε ένα μοτίβο που μοιάζει με το κεφαλαίο γράμμα Ω όπως βλέπετε πιο κάτω.

Τι καιρικές συνθήκες παρατηρούνται σε ένα Omega Block;

Οι καιρικές συνθήκες σε ένα Omega Block ποικίλουν αναλόγως του σημείου που βρίσκεται μια περιοχή σε ένα Omega Block.

1. Αν μια περιοχή βρίσκεται στο κέντρο του εμποδιστή (δηλαδή στην περιοχή του αντικυκλώνα), τότε κυριαρχούν οι υψηλές πιέσεις με αποτέλεσμα την καλοκαιρία και τους γενικά εξασθενημένους ανέμους ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας παρατηρούνται κατά κύριο λόγο θερμοκρασίες οι οποίες είναι υψηλότερες της κανονικής. Να σημειώσουμε παρόλα αυτά ότι τα βράδια μπορεί να παρατηρούνται έντονες θερμοκρασιακές αναστροφές κάτω από αυτές τις συνθήκες (εξασθενημένοι άνεμοι, αίθριος καιρός), με αποτέλεσμα οι ελάχιστες θερμοκρασίες να πέφτουν αρκετά και να υπάρχει μεγάλο θερμοκρασιακό εύρος μεταξύ ημέρας και νύχτας.

2. Αν μια περιοχή βρίσκεται είτε δεξιά είτε αριστερά του εμποδιστή, τότε παρατηρούνται χαμηλές πιέσεις με αποτέλεσμα τον άστατο καιρό ενώ οι μέγιστες θερμοκρασίες συνήθως κυμαίνονται σε επίπεδα κάτω της κανονικής.

Στο δημοσίευμα σημειώνεται επίσης ότι τέτοιου είδους εμποδισμοί πολλές φορές παραμένουν σχετικά στάσιμοι για μεγάλη χρονική διάρκεια (από αρκετές ημέρες έως και εβδομάδες), με αποτέλεσμα την ξηρασία στις περιοχές που βρίσκονται κάτω από τις υψηλές πιέσεις και την βροχόπτωση πέραν της κανονικής στις περιοχές που βρίσκονται κάτω από τις χαμηλές πιέσεις.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού από το Kitasweather:

Σήμερα Τετάρτη, σφήνα ύφεσης στη μέση τροπόσφαιρα συνεχίζει να επηρεάζει την περιοχή μας ενώ σφήνα ύφεσης πλανητικής κλίμακας και ιδιαίτερα ψυχρή για την εποχή αέρια μάζα στη βορειοανατολική Ευρώπη αρχίζουν να κατηφορίζουν νοτιότερα προς τα Βαλκάνια.

Η ημέρα σήμερα Τετάρτη ξεκίνησε με ηλιοφάνεια αλλά και τοπικές ομίχλες/χαμηλές νεφώσεις, οι οποίες αυτή την ώρα έχουν διαλυθεί σχεδόν σε όλο το νησί ενώ παράλληλα άρχισαν να αναπτύσσονται νεφώσεις τοπικά στα ορεινά όπως βλέπετε στη πιο κάτω δορυφορική εικόνα. Τις επόμενες ώρες (μεσημέρι και απόγευμα) θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται νεφώσεις στα ορεινά/ημιορεινά και πιο τοπικά στο εσωτερικό και αναμένεται η εκδήλωση μεμονωμένων βροχών ή και καταιγίδας. Κατά τις βραδινές ώρες τοπικά στο εσωτερικό και παράλια αναμένεται να σχηματιστεί ομίχλη και χαμηλή νέφωση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας γύρω στα κανονικά για την εποχή επίπεδα έως λίγο πιο πάνω, φτάνοντας γύρω στους 26 έως 29 βαθμούς Κελσίου σε εσωτερικά πεδινά τμήματα του νησιού, γύρω στους 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς Κελσίου στη Χιονίστρα.

Αύριο Πέμπτη, η σφήνα ύφεσης πλανητικής κλίμακας και ιδιαίτερα ψυχρή για την εποχή αέρια μάζα θα έχουν κατηφορίσει νοτιότερα, αρχίζοντας να επηρεάζουν περιοχές των Βαλκανίων.

Μετά τη διάλυση της τοπικής πρωινής ομίχλης και χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά/ημιορεινά και πιο τοπικά στο εσωτερικό, με την πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων βροχών ή και καταιγίδας κυρίως στα ορεινά. Κατά τις βραδινές ώρες τοπικά στο εσωτερικό και παράλια αναμένεται να σχηματιστεί ομίχλη και χαμηλή νέφωση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, παραμένοντας γύρω στα κανονικά για την εποχή επίπεδα έως λίγο πιο πάνω, φτάνοντας γύρω στους 26 έως 29 βαθμούς Κελσίου σε εσωτερικά πεδινά τμήματα του νησιού, γύρω στους 23 έως 26 βαθμούς Κελσίου στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς Κελσίου στη Χιονίστρα.

Την Παρασκευή, θα έχει σχηματιστεί Ωμέγα Εμποδιστής (Omega Block) στην Ευρώπη, με τον άξονα της σφήνας έξαρσης να βρίσκεται στη κεντροδυτική Ευρώπη ενώ σφήνα ύφεσης πλανητικής κλίμακας και ιδιαίτερα ψυχρή για την εποχή αέρια μάζα θα επεκτείνονται από την βορειοανατολική Ευρώπη-Ρωσία μέχρι τον Ελλαδικό χώρο και θα συνεχίσουν να επεκτείνονται προοδευτικά νοτιότερα.

Μετά τη διάλυση της τοπικής πρωινής ομίχλης και χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος με λίγες υψηλές νεφώσεις ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά/ημιορεινά και πιο τοπικά στο εσωτερικό και βόρεια-βορειοανατολικά, χωρίς να αποκλείεται μεμονωμένη κυρίως στα βορειοανατολικά το απόγευμα. Κατά τις βραδινές ώρες τοπικά στο εσωτερικό και παράλια αναμένεται να σχηματιστεί ομίχλη και χαμηλή νέφωση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει γενικά αξιόλογη μεταβολή και θα κυμαίνεται γύρω στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας γύρω στους 25 έως 28 βαθμούς Κελσίου σε εσωτερικά πεδινά τμήματα του νησιού, γύρω στους 23 έως 25 βαθμούς Κελσίου στα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς Κελσίου στη Χιονίστρα.

Το Σάββατο, ο εμποδιστής τύπου Omega (Omega Block) θα συνεχίσει στην Ευρώπη, με τον άξονα της σφήνας ύφεσης πλανητικής κλίμακας και ιδιαίτερα ψυχρή για την εποχή αέρια μάζα να επηρεάζουν τον Ελλαδικό χώρο/Τουρκία και προοδευτικά θα κινηθούν προς την ανατολική Μεσόγειο, με τη σφήνα ύφεσης πλανητικής κλίμακας να αναμένεται να αποκοπεί.

Μετά τη διάλυση της τοπικής πρωινής ομίχλης και χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος με λίγες υψηλές νεφώσεις. Προοδευτικά, ο καιρός θα καταστεί μερικώς έως κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και υψηλές νεφώσεις χωρίς να αποκλείονται λίγες σταγόνες ή μεμονωμένες ελαφριές βροχές κυρίως στα ορεινά το απόγευμα. Κατά τις βραδινές ώρες ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος έως συννεφιασμένος από μέσες και υψηλές νεφώσεις και αναμένονται σταγόνες και ελαφριές βροχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, παραμένοντας ωστόσο γύρω στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας γύρω στους 24 έως 27 βαθμούς Κελσίου σε εσωτερικά πεδινά τμήματα του νησιού, γύρω στους 22 έως 25 βαθμούς Κελσίου στα παράλια και γύρω στους 12 βαθμούς Κελσίου στη Χιονίστρα.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα, αποκομμένο χαμηλό στη μέση τροπόσφαιρα και βαρομετρικό χαμηλό στην επιφάνεια θα επηρεάζουν την περιοχή μας με μεμονωμένου/τοπικού χαρακτήρα βροχές ενώ το βράδυ της Κυριακής προς ξημερώματα Δευτέρας φαίνεται μια πρόσκαιρη γενίκευση των φαινομένων με έμφαση κυρίως στο δυτικό-νοτιοδυτικό 1/2 του νησιού. Παράλληλα, αναμένεται ενίσχυση των ανέμων από δυτικές κατευθύνσεις το μεσημέρι/απόγευμα της Κυριακής και κυρίως κατά τη Δευτέρα. Την ίδια ώρα, ασυνήθιστα ψυχρή για την εποχή αέρια μάζα θα επηρεάσει την περιοχή μας από το βράδυ της Κυριακής και τη Δευτέρα, με αποτέλεσμα την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας σε επίπεδα αρκετά κάτω της κανονικής. Λόγω αυτής της εξέλιξης, κυρίως το βράδυ της Κυριακής και αρχικά τη Δευτέρα υπάρχει πιθανότητα νιφάδων χιονιού ή και παροδικής χιονόπτωσης στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους.