Κόσμος

Η Τουρκία αυξάνει τις ταξιαρχίες ειδικών δυνάμεων σε Θράκη και Αιγαίο, σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ

Στην ενίσχυση των ταξιαρχιών ειδικών δυνάμεων προχωρά το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, επικαλούμενο τις «μεταβαλλόμενες συνθήκες» και τις νέες επιχειρησιακές ανάγκες.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Χαμπέρτουρκ, η Άγκυρα περνά σε ένα νέο μοντέλο στρατιωτικής διάταξης, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του υβριδικού πολέμου.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη γραμμή Θράκης-Αιγαίου. Όπως αναφέρεται, νέες ταξιαρχίες σχεδιάζεται να εγκατασταθούν στην Αδριανούπολη, τη Ραιδεστό και το Μπαλικεσίρ.

Η τουρκική εφημερίδα παρουσιάζει τη συγκεκριμένη γραμμή ως τμήμα της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ απέναντι στη Ρωσία, αλλά παράλληλα σημειώνει ότι «το ενδεχόμενο έντασης με την Ελλάδα» συνεχίζει να υφίσταται.

Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρεται ότι το 41ο Τάγμα Καταδρομέων στις Σαράντα Εκκλησιές έχει προσανατολισμό προς τη Θράκη και την Ευρώπη και θεωρείται ενεργό απέναντι σε πιθανές απειλές από τη γραμμή Βουλγαρίας και Ελλάδας.

Η Χαμπέρτουρκ συνδέει την αναδιάρθρωση με την ανάγκη της Τουρκίας να διατηρήσει ισορροπία στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη, ενώ η έμφαση σε Θράκη, Μαρμαρά και Αιγαίο δείχνει ότι η Άγκυρα επανεξετάζει τη στρατιωτική της διάταξη σε μια περιοχή ιδιαίτερης ευαισθησίας για τα ελληνοτουρκικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

