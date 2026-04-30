Ανακοίνωση πολιτών της Πάφου για την διαγραφή του υποψήφιου βουλευτή του ΕΛΑΜ

Σε ανακοίνωση που αποδίδεται σε πιστούς πολίτες της Πάφου, γίνεται αναφορά σε πρόσφατα γεγονότα που αφορούν τον συμπολίτη τους Κυριάκο Φώτη Σάββα, ο οποίος είχε υπάρξει υποψήφιος βουλευτής με το ΕΛΑΜ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο ίδιος, ως ορθόδοξος χριστιανός, εξέφρασε τη στήριξή του προς τον τέως μητροπολίτη Πάφου κ.κ. Τυχικό, τον οποίο οι συντάκτες χαρακτηρίζουν ως «αδικημένο».

Όπως επισημαίνεται, ο κ. Σάββα παρευρέθηκε στη διαμαρτυρία της Κυριακής 26 Απριλίου και προχώρησε σε ανάρτηση φωτογραφιών που αφορούσαν τέλεση γάμου ομοφυλόφιλων στην Εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, κατά την περίοδο που, σύμφωνα με την ανακοίνωση, καθήκοντα τοποτηρητή ασκούσε ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος.

Μετά τα γεγονότα αυτά, το ΕΛΑΜ προχώρησε, όπως αναφέρεται, στη διαγραφή του κ. Σάββα από το κόμμα και στην αφαίρεσή του από το ψηφοδέλτιο, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον υποψήφιος βουλευτής.

Στην ίδια ανακοίνωση εκφράζονται προβληματισμοί σχετικά με τον ρόλο του Αρχιεπισκόπου, με τους συντάκτες να υποστηρίζουν ότι ασκεί επιρροή τόσο στην Εκκλησία όσο και στον πολιτικό χώρο.

Καταληκτικά, οι πιστοί που υπογράφουν την ανακοίνωση καλούν τους συμπολίτες τους, στο πλαίσιο χριστιανικής αλληλεγγύης, να εκφράσουν τη στήριξή τους τόσο προς τον μητροπολίτη κ.κ. Τυχικό όσο και προς τον κ. Κυριάκο Φώτη Σάββα.

Παράλληλα, απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να εξετάσουν με προσοχή τις επιλογές τους ενόψει εκλογών, υπογραμμίζοντας ότι η ψήφος αποτελεί πράξη ευθύνης με άμεσο αντίκτυπο στο μέλλον της κοινωνίας και των επόμενων γενεών.