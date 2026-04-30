Η Alpha Bank Κύπρου φέρνει στο επίκεντρο τη στρατηγική στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Εκδήλωση με τίτλο «Reframing Strategy in the Age of AI» πραγματοποίησε η Alpha Bank Κύπρου, με τη συμμετοχή ηγετικών στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών της κυπριακής οικονομίας. Η εκδήλωση είχε ως στόχο να αναδείξει νέες οπτικές για τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης στη λήψη αποφάσεων και στη σύγχρονη επιχειρηματική στρατηγική, δημιουργώντας χώρο για ουσιαστικό διάλογο με την επιχειρηματική κοινότητα.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Καθηγητής Τεχνολογίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο INSEAD, κ. Θοδωρής Ευγενίου, διεθνώς αναγνωρισμένος ακαδημαϊκός με σχεδόν τρεις δεκαετίες εμπειρίας στη Μηχανική Μάθηση και την Τεχνητή Νοημοσύνη για επιχειρήσεις. Στην παρουσίασή του, ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει τη στρατηγική σκέψη, τη λήψη αποφάσεων, τη διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων και την υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνολογίας από τους οργανισμούς.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της Alpha Bank Κύπρου να βρίσκεται δίπλα στην επιχειρηματική κοινότητα ως αξιόπιστος συνεργάτης, συμβάλλοντας στον διάλογο γύρω από τις μεγάλες τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές που επηρεάζουν την αγορά. Σε μια εποχή κατά την οποία η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί αναλύουν πληροφορίες, αξιολογούν κινδύνους, εξυπηρετούν τους πελάτες τους και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις, η Τράπεζα αναδεικνύει την ανάγκη για υπεύθυνη καινοτομία, ασφάλεια, διακυβέρνηση και ανθρώπινη κρίση.

Καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους, ο CEO της Alpha Bank Κύπρου, κ. Μίλτος Μιχαηλάς, τόνισε ότι η Τράπεζα στέκεται δίπλα στην επιχειρηματική κοινότητα ως αξιόπιστος συνεργάτης, επενδύοντας στον ψηφιακό της μετασχηματισμό και σε μια πιο σύγχρονη, ασφαλή και πελατοκεντρική τραπεζική εμπειρία. Αναφερόμενος στην Τεχνητή Νοημοσύνη, σημείωσε ότι οι δυνατότητές της σε ταχύτητα, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα πρέπει να συνοδεύονται από σοβαρότητα σε ζητήματα ασφάλειας, διακυβέρνησης, προστασίας δεδομένων και ανθρώπινης κρίσης. «Για έναν τραπεζικό οργανισμό, αυτά είναι ζητήματα εμπιστοσύνης. Σε μια εποχή όπου οι κίνδυνοι στο cyber security γίνονται πιο σύνθετοι, η προστασία αυτής της εμπιστοσύνης αποτελεί για εμάς αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Chief Wholesale Banking Officer της Alpha Bank Κύπρου, κ. Χριστόφορος Στυλιανίδης, αναφέρθηκε στη στρατηγική ενίσχυση του Corporate Banking της Τράπεζας τα τελευταία τρία χρόνια, που έχει ως στόχο την ουσιαστική στήριξη των επιχειρήσεων μέσα από εξειδίκευση, καθαρές διαδικασίες, δίκαιη τιμολόγηση και γρήγορες αποφάσεις. Όπως σημείωσε, η αναγνώριση της αγοράς και η εμπιστοσύνη των Πελατών αποτελούν τη σημαντικότερη επιβεβαίωση αυτής της προσπάθειας. «Πιο σημαντική από τους αριθμούς είναι η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Αυτή η εμπιστοσύνη είναι η καλύτερη επιβράβευση και ταυτόχρονα μας γεμίζει με ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη, να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με συνέπεια και υπευθυνότητα και να παραμείνουμε ταπεινοί», σημείωσε.

Ο κ. Στυλιανίδης ευχαρίστησε τον Καθηγητή Ευγενίου για την παρουσίασή του, υπογραμμίζοντας ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί σκέφτονται, λαμβάνουν αποφάσεις, αναλύουν το ρίσκο και προετοιμάζονται για το μέλλον. Όπως τόνισε, τέτοιες συζητήσεις βοηθούν την Alpha Bank Κύπρου να παραμένει κοντά στις αλλαγές που διαμορφώνουν την αγορά και επηρεάζουν τις επιχειρήσεις αλλά και την ευρύτερη οικονομία, με καθαρή κρίση, πρακτική προσέγγιση και πνεύμα συνεργασίας.

Με την εκδήλωση «Reframing Strategy in the Age of AI», η Alpha Bank Κύπρου επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να στηρίζει ενεργά την επιχειρηματική κοινότητα και να συμβάλλει στον διάλογο για την ασφαλή, χρήσιμη και υπεύθυνη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην αγορά και στην κοινωνία.