Στους ανακριτές για 4η φορά η «Σάντη»

Μία ημέρα μετά την πρώτη συνάντηση που είχαν η ανακριτική ομάδα του αρχηγείου Αστυνομίας με το κλιμάκιο του FBI, κλήθηκε εκ νέου για κατάθεση η «Σάντη» που εμφανίζεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπό διερεύνηση υπόθεση για τους ισχυρισμούς του Μακάριου Δρουσιώτη.

Ένα στοιχείο το οποίο έχει τη δική του ξεχωριστή σημασία στην πορεία των ερευνών είναι ότι η «Σάντη» είναι η τέταρτη φορά που περνά από αυτή τη διαδικασία. Αυτό το στοιχείο καταδεικνύει ότι η ανακριτική ομάδα προσπαθεί να δέσει τα κομμάτια της υπόθεσης, σε συνάρτηση, βεβαίως, και με τα όσα ανέφεραν στις καταθέσεις τους τα υπόλοιπα πρόσωπα που κλήθηκαν από την Αστυνομία. Το ανακριτικό έργο έχει συμπληρωθεί σε μεγάλο βαθμό, ωστόσο υπάρχουν σημαντικές παράμετροι, τις οποίες η ανακριτική ομάδα θέλει να διερευνήσει, ώστε το αποτέλεσμα που θα προκύψει να μην επιδέχεται αμφισβήτησης. Οι ανακριτές της υπόθεσης ζήτησαν περισσότερα στοιχεία από τη «Σάντη», κυρίως σε σχέση με συγκεκριμένους ισχυρισμούς που αφορούν είτε την ίδια είτε άλλα πρόσωπα που αναφέρονται σε μηνύματα ή σε ηχητικά αρχεία.

Σε ό,τι αφορά το κλιμάκιο του FBI συνεχίζει από την περασμένη Τετάρτη να δουλεύει στην υπόθεση σε συνεργασία με τους ανακριτές του αρχηγείου. Σε σχέση με επικρίσεις που διατυπώθηκαν αναφορικά με τον ρόλο του FBI στην υπόθεση, διευκρινίζεται ότι δεν θα συμμετέχουν σε οποιοδήποτε στάδιο, είτε ανάκρισης είτε διαδικασίας λήψης κατάθεσης. Δηλαδή ο ρόλος τους δεν είναι ανακριτικός αλλά συμβουλευτικός και υποβοηθητικός στο έργο της Αστυνομίας. Κλήθηκαν για να αξιολογήσουν και να ερμηνεύουν ενέργειες από πρόσωπα τα οποία φέρονται να έχουν εμπλοκή στην υπό διερεύνηση υπόθεση.

Ενόσω το ανακριτικό έργο είναι σε εξέλιξη, στην Αστυνομία αναμένουν τα αποτελέσματα από το δικανικό εργαστήρι στη Europol ώστε να ξεκαθαρίσει ακόμη μια σημαντική πτυχή της υπόθεσης. Από το πόρισμα, που αναμένεται ενδεχομένως την άλλη βδομάδα, θα ξεκαθαρίσει κατά πόσο τα μηνύματα είναι πραγματικά ή έχουν κατασκευαστεί μέσω συγκεκριμένης εφαρμογής. Από τα συμπεράσματα του ολοκληρωμένου ελέγχου θα προκύψουν και άλλα σημαντικά δεδομένα τα οποία θα προστεθούν στη διερεύνηση της πολυσύνθετης υπόθεσης.

Χωρίς χρονοδιάγραμμα

Χθες πάντως ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, δήλωσε ότι δεν έχει τεθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για ολοκλήρωση της έρευνας που είναι σε εξέλιξη σε σχέση με την υπόθεση «Σάντη», ενώ όσον αφορά την ομάδα ειδικών του FBI, που συνδράμουν στην υπόθεση, σημείωσε ότι αυτή «είναι στην Κύπρο, συνδράμει στο έργο της Αστυνομίας, με σκοπό να ολοκληρωθεί το συντομότερο αυτή η έρευνα και να ηρεμήσει η κατάσταση, να βγει το πόρισμα που να καλύπτει πλήρως όλο το φάσμα των καταγγελιών που έχουν γίνει».

Ερωτηθείς αν οι ειδικοί ζήτησαν κάτι συγκεκριμένο, είπε «δεν μπορώ να μιλήσω για την έρευνα, ούτε είναι αρμοδιότητά μου να εμπλακώ στην ίδια την έρευνα», και σημείωσε ότι το υπουργείο αναμένει το πόρισμα της Αστυνομίας, το οποίο θα δει και με τη Νομική Υπηρεσία και θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται. Όπως είπε, εντός των επόμενων ημερών θα τον ενημερώσει για το θέμα ο αρχηγός της Αστυνομίας και επανέλαβε ότι «αυτό που απαιτεί η κυβέρνηση είναι να τηρούνται οι νόμοι και οι κανονισμοί, να ολοκληρωθεί το συντομότερο αυτή η διαδικασία και να τηρούνται οι θεσμικές διαδικασίες».

Στο περίμενε για certiorari

Σε σχέση με το αίτημα που καταχώρισε η νομική ομάδα που εκπροσωπεί τον δικηγόρο Νίκο Κληρίδη, για ακύρωση του εντάλματος έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι και το γραφείο του, δεν προέκυψε ακόμα καμία εξέλιξη από το Ανώτατο Δικαστήριο. Ενδεχόμενη ακύρωση του εντάλματος έρευνας θα σημαίνει ότι οποιοδήποτε στοιχείο εξασφαλίστηκε κατά την έρευνα ή εξήχθη από ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν κατά την έρευνα δεν θα δύναται να αποτελέσει μέρος του μαρτυρικού υλικού καθώς θα θεωρείται παράνομα ληφθείσα μαρτυρία. Το δικαστήριο άκουσε τις θέσεις της πλευράς του Νίκου Κληρίδη και θα αποφασίσει κατά πόσο θα παραχωρήσει άδεια για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα η διαδικασία.