Κόστα: Η στεγαστική κρίση απειλεί κοινωνική συνοχή, δημοκρατία και ανάπτυξη στην Ευρώπη

Mήνυμα ότι η στεγαστική κρίση αποτελεί πλέον κεντρική πολιτική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση έστειλε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τη συμμαχία Ευρωπαίων δημάρχων για τη στέγαση στις Βρυξέλλες

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο δήμαρχος της Βαρκελώνης Ζαούμε Κολμπόνι, ο δήμαρχος Ρώμης Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι και ο αντιδήμαρχος Παρισιού Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, εκπροσωπώντας μια διακομματική συμμαχία μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων. Οι δήμαρχοι είχαν προηγουμένως συνεδρίαση με τους αρμόδιους Επιτρόπους, ενώ παρέδωσαν στην Κομισιόν το κοινό σχέδιο δράσης έξι αξόνων.

Στις δηλώσεις του, ο Πρόεδρος Κόστα υπογράμμισε ότι η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία «είναι ένα από τα πιο πιεστικά και απτά ζητήματα για εκατομμύρια Ευρωπαίους», συνδέοντάς την άμεσα όχι μόνο με την κοινωνική συνοχή αλλά και με τη λειτουργία της ίδιας της δημοκρατίας. Όπως τόνισε, η έλλειψη οικονομικά προσιτών κατοικιών «βρίσκεται στον πυρήνα της απογοήτευσης των πολιτών από τους δημοκρατικούς θεσμούς».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στη σύνδεση της στεγαστικής κρίσης με την οικονομία, σημειώνοντας πως, μια ανταγωνιστική Ευρώπη δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς πρόσβαση σε στέγη για όλους, ειδικά για τους νέους και τις ευάλωτες ομάδες. Ακόμη, προειδοποίησε ότι η έλλειψη κατοικιών περιορίζει την κινητικότητα των εργαζομένων, μειώνει την παραγωγικότητα και επιβαρύνει τη δημογραφία και τα δημόσια οικονομικά.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο των τοπικών αρχών, σημειώνοντας ότι οι δήμαρχοι βρίσκονται «στην πρώτη γραμμή» της αντιμετώπισης της κρίσης, τόσο στη διαχείριση των πιέσεων στις τιμές όσο και στην εξεύρεση πόρων για νέες κατασκευές και ανακαινίσεις. Παράλληλα, επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα ζήτημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να στηρίξει και όχι να αντικαταστήσει τις εθνικές και τοπικές πολιτικές, σεβόμενη την αρχή της επικουρικότητας.

Επιπλέον, ο Κόστα προανήγγειλε ότι «η στέγαση θα αποτελέσει βασικό θέμα στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις στο νέο πολυετή προϋπολογισμό, το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο της ΕΕ στη Σύνοδο του Ιουνίου», ενώ αναφέρθηκε και στην επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το λεγόμενο Affordable Housing Act, που αναμένεται μέσα στο έτος. Σχετικά με τις κατευθύνσεις που θα πρέπει να έχει αυτή πρωτοβουλία, ο Κόστα εκτίμησε πως «θα πρέπει να παρέχει την απαραίτητη υποστήριξη στους δημάρχους και άλλους παράγοντες για την προσαρμογή της πολιτικής απάντησης, ιδίως σε θέματα όπως οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις ή η κερδοσκοπία».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η στέγαση θα ενταχθεί στους βασικούς στόχους των νέων εθνικών και περιφερειακών σχεδίων συνεργασίας, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία σε κράτη και πόλεις να προσαρμόζουν τις λύσεις στις τοπικές ανάγκες. «Δεν υπάρχει μία ενιαία λύση για όλους», σημείωσε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, ο Κόστα διαβεβαίωσε ότι το ζήτημα θα παραμείνει ψηλά στην ευρωπαϊκή ατζέντα, ανακοινώνοντας παράλληλα ότι κατά τη διάρκεια της επερχόμενης ιρλανδικής προεδρίας θα πραγματοποιηθεί ειδική σύνοδος κορυφής για τη στέγαση.

Πέρα από το θέμα της κατοικίας, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρθηκε και στην αυξανόμενη απειλή των ναρκωτικών στην Ευρώπη, κάνοντας λόγο για φαινόμενο που εξελίσσεται σε στρατηγική απειλή για τις πόλεις και τις οικονομίες, με περισσότερα από τα μισά επικίνδυνα εγκληματικά δίκτυα να εμπλέκονται στη διακίνηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ