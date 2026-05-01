Λάρνακα: Θύμα επίθεσης και όχι απαγωγής ο 22χρονος, λέει η Αστυνομία

Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Θύμα επίθεσης και όχι απαγωγής είναι ο 22χρονος, αναφέρει η Αστυνομία σε σχέση με το περιστατικό που σημειώθηκε στις 28 Απριλίου, στη Λάρνακα. Σύμφωνα με τον Υπεύθυνο του ΤΑΕ Λάρνακας Γιώργο Χαραλάμπους το ΤΑΕ Λάρνακας μετά από εξετάσεις κατάφερε να έχει τηλεφωνική επικοινωνία μέσω τηλεδιάσκεψης με το φερόμενο θύμα απαγωγής «και διαπιστώθηκε ότι είναι ελεύθερος και δεν απήχθη από οποιοδήποτε άτομο».

Ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε πως «ο αλλοδαπός έπεσε θύμα επίθεσης από ομοεθνείς του,  συμπεριλαμβανομένου ενός ατόμου, εναντίον του οποίου εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης».

Πρόσθεσε πως «έγινε προσπάθεια για να παρουσιαστεί στην Αστυνομια αυτοβούλως, είτε η Αστυνομία να συνδράμει για την μεταφορά του σε οποιοδήποτε αστυνομικό σταθμό πλην όμως δεν θέλει να συνεργαστεί καθότι διαμένει παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας και θέλει να αποφύγει πιθανή σύλληψη».

«Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λάρνακας για εντοπισμό τόσο των δραστών όσο και του θύματος» κατέληξε ο κ. Χαραλάμπους.

Η Αστυνομία είχε ανακοινώσει την Πέμπτη ότι διερευνά υπόθεση πιθανής απαγωγής του 22χρονου. Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

