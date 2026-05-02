Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Φωτιά σε καφετέρια στην Πάφο τα ξημερώματα - Yπό διερεύνηση τα αίτια

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η φωτιά έγινε αντιληπτή από περίοικους, οι οποίοι έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να την κατασβέσουν πριν επεκταθεί περαιτέρω.

Συναγερμός σήμανε γύρω στις 3:20 τα ξημερώματα σήμερα στην Πάφο, μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς σε καφετέρια που ανήκει σε 29χρονο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η φωτιά έγινε αντιληπτή από περίοικους, οι οποίοι έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να την κατασβέσουν πριν επεκταθεί περαιτέρω.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο του υποστατικού.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για επιτόπιες εξετάσεις.

Ο χώρος αποκλείστηκε, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας να συνεχιστούν οι έρευνες για εξακρίβωση των αιτίων της φωτιάς.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.

Tags

ΠΑΦΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα