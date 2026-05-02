Φωτιά σε καφετέρια στην Πάφο τα ξημερώματα - Yπό διερεύνηση τα αίτια

Συναγερμός σήμανε γύρω στις 3:20 τα ξημερώματα σήμερα στην Πάφο, μετά από εκδήλωση πυρκαγιάς σε καφετέρια που ανήκει σε 29χρονο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η φωτιά έγινε αντιληπτή από περίοικους, οι οποίοι έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν να την κατασβέσουν πριν επεκταθεί περαιτέρω.

Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν ζημιές τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο του υποστατικού.

Στη σκηνή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας καθώς και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για επιτόπιες εξετάσεις.

Ο χώρος αποκλείστηκε, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας να συνεχιστούν οι έρευνες για εξακρίβωση των αιτίων της φωτιάς.

Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.