Η εικόνα της εντός των τειχών Λευκωσίας αλλάζει με σταθερά βήματα, σε μια περίοδο όπου η πρωτεύουσα επιχειρεί να επανακτήσει τον χαρακτήρα της ως ζωντανό αστικό κέντρο. Στην καρδιά αυτής της μετάβασης βρίσκεται η περιοχή γύρω από τη Φανερωμένη, που σταδιακά μετατρέπεται σε πυρήνα πολιτισμού, εκπαίδευσης και καθημερινής δραστηριότητας. Φοιτητούπολη Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη νέα φάση διαδραματίζει η απόφαση για αξιοποίηση του ιστορικού κτηρίου της Φανερωμένης, το οποίο προορίζεται να στεγάσει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, καθώς και την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η παρουσία αυτών των ακαδημαϊκών μονάδων και το τέλος του «σίριαλ» για το κατά πόσο το κτήριο θα παραχωρείτο στο Παν. Κύπρου ή όχι αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά την καθημερινή κίνηση στην περιοχή, φέρνοντας εκατοντάδες φοιτητές και ερευνητές στο κέντρο της πόλης. Η κάθοδος φοιτητών δε...
Το ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας παίρνει ξανά μπροστά - Αναπλάσεις, κάθοδος φοιτητών, ανάπτυξη
Το επόμενο μεγάλο βήμα αφορά τους πεζόδρομους Λήδρας και Ονασαγόρου, όπου ξεκινά η πρώτη φάση της ανάπλασης, με παρεμβάσεις στις όψεις των κτηρίων το αμέσως επόμενο διάστημα.
