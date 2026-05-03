Χριστόδουλος Πατσαλίδης: Η Κύπρος ως διαχρονικός ευρωπαϊκός κόμβος

Η Κύπρος, το ανατολικότερο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέχει μια θέση που ιστορικά υπήρξε καθοριστική για την οικονομική διασύνδεση και ευημερία της περιοχής. Η γεωγραφική της τοποθέτηση, εκεί όπου η Ευρώπη συναντά την Ασία και την Αφρική, συνέβαλε στη διαχρονική της εξέλιξη ως κόμβου εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών, μεταφορών και πολιτιστικών ανταλλαγών.

Ο ιστορικός και πολιτιστικός της πλούτος ενήργησε ως υπόβαθρο προοδευτικής σκέψης και παιδείας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του οικονομικού της πολιτισμού.

Τα χαρακτηριστικά αυτά, που διαμορφώθηκαν μέσα από χιλιετίες ιστορικής διαδρομής και εμπειρίας, παραμένουν σήμερα ουσιώδη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ωφελείται από τη στρατηγική θέση της Κύπρου και την ανθεκτική, δυναμική και καινοτόμα της οικονομία ως δομικό στοιχείο στην ευρύτερη γεωοικονομική αρχιτεκτονική της.

Η οικονομική ιστορία της Κύπρου ξεκινά ήδη από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού.

“Στην Έγκωμη και τη Σαλαμίνα φτάνουν έμποροι και πραματευτάδες, στα ανατολικά λιμάνια παίζεται η τύχη και το μέλλον του νησιού, η οικονομία, η ανάπτυξη, η ευμάρεια του, οι δοξασίες του, ο κοσμοπολιτισμός του.

Η εμπορία του χαλκού καθόρισε την πορεία του νησιού μας.”1

Με τον χαλκό ως βασικό εξαγωγικό προϊόν, η Κύπρος ανέπτυξε ένα εκτεταμένο δίκτυο εμπορικών σχέσεων με την Αίγυπτο, την Ανατολία, την Εγγύς Ανατολή και το Αιγαίο. Τα κυπριακά λιμάνια αποτέλεσαν σημεία συγκέντρωσης και διακίνησης αγαθών, εδραιώνοντας την Κύπρο ως αξιόπιστο κέντρο εμπορικής δραστηριότητας. Η ίδια αυτή πρώιμη εξωστρέφεια διαμόρφωσε θεσμούς, πρακτικές και οικονομικές δομές που ενίσχυσαν τη διασύνδεση του νησιού με την ευρύτερη περιοχή.

Κατά την ελληνιστική και ρωμαϊκή περίοδο, η Κύπρος ενίσχυσε τον εμπορικό της ρόλο μέσω ανεπτυγμένων υποδομών και οργανωμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η Σαλαμίνα, η Πάφος και το Κίτιον εξελίχθηκαν σε εμπορικά κέντρα που διακινούσαν σιτηρά, κρασί, λάδι και άλλες πρώτες ύλες. Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία αξιοποίησε τη γεωγραφική θέση της Κύπρου, μετατρέποντάς την σε σημαντικό κόμβο θαλάσσιων διαδρομών της ανατολικής Μεσογείου.

Στον Μεσαίωνα, η Κύπρος απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη εμπορική σημασία. Υπό τους Λουζινιανούς και ιδιαίτερα υπό την Ενετοκρατία, τα λιμάνια της Αμμοχώστου και της Κερύνειας έγιναν κεντρικοί δίαυλοι εμπορίου μεταξύ Ευρώπης και Ανατολής. Η διακίνηση ζάχαρης, βαμβακιού, μεταξωτών και άλλων προϊόντων υψηλής ζήτησης, ενίσχυσε την τοπική οικονομία. Η τοπική παραγωγή, η μεταποίηση και η εμπορική οργάνωση ανάδειξαν την ικανότητα των Κυπρίων να οικοδομούν οικονομία προσαρμοσμένη στις διεθνείς συνθήκες.

Η Οθωμανική και αργότερα η Βρετανική περίοδος, έφεραν νέα διοικητικά και οικονομικά πλαίσια, αλλά η θέση της Κύπρου ως εμπορικού κόμβου παρέμεινε σημαντική. Η επέκταση των υποδομών, η ανάπτυξη θεσμών και η ενσωμάτωση σε ευρύτερα δίκτυα μεταφορών, δημιούργησαν τις βάσεις για τη σύγχρονη οικονομική εξέλιξη, παρά τις βασικές διαρθρωτικές αδυναμίες που άφησε πίσω της η Βρετανική αποικιοκρατία.

Μετά την ανεξαρτησία, η χώρα αξιοποίησε αποτελεσματικά τη γεωγραφική της θέση και τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, αναπτύσσοντας τους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, και της ναυτιλίας. Η επιτυχημένη οικονομική πορεία της Κύπρου διακόπηκε από τη βάναυση Τουρκική εισβολή του 1974, η οποία επέφερε την καταστροφή. Παρά το βαρύ πλήγμα, η Κύπρος επανεκκίνησε και ανοικοδομήθηκε μέσα από την ανάγκη της επιβίωσης και το πάθος της δημιουργίας, όπως υπαγόρευε εξάλλου η ιστορική της πορεία αντοχής και ανασυγκρότησης [1].

Επιστέγασμα της επιτυχούς πορείας της Κυπριακής οικονομίας, αποτέλεσε η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 και η υιοθέτηση του ευρώ το 2008. Η χώρα λειτουργεί πλέον ως ευρωπαϊκή πύλη προς την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας τις οικονομικές πολιτικές της ΕΕ με σταθερό, ρυθμισμένο και αξιόπιστο πλαίσιο. Έχει εδραιωθεί ως κόμβος σταθερότητας σε μια περιοχή σύνθετων γεωπολιτικών ισορροπιών. Φιλοξενεί και συνεργάζεται με πλήθος διεθνών επιχειρήσεων και επαγγελματιών, λειτουργώντας ως πολυεπίπεδος επιχειρηματικός και διαμετακομιστικός κόμβος στους τομείς της ναυτιλίας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της τεχνολογίας, της υγείας και της παιδείας, ενώ φιλοδοξεί να καταστεί πυλώνας ενεργειακής διαφοροποίησης και ασφάλειας για την Ευρώπη. Σε μια περίοδο αναταραχών στη Μέση Ανατολή, η Κύπρος λειτουργεί σήμερα ως σταθερός πυλώνας και έπαλξη της ευρωπαϊκής παρουσίας στην περιοχή. Η πρόσφατη άτυπη Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο, ανέδειξε εκ νέου τη χώρα μας ως γέφυρα συνεργασίας με τη Μέση Ανατολή, σηματοδοτώντας ένα ακόμη σημαντικό σταθμό στην ιστορική της πορεία.

Η μελέτη της οικονομικής ιστορίας της Κύπρου

Η πλούσια οικονομική ιστορία της Κύπρου συνιστά πολύτιμη κληρονομιά για την Ευρώπη. Η διαχρονική πορεία της οικονομίας αποτελεί ιδιαίτερα ενδιαφέρον αφήγημα με ευρεία εφαρμογή σε σημαντικούς κλάδους των οικονομικών. Ως κομβικό παράδειγμα, αναφέρω τη διαρκή εξέλιξη του συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, ως μοχλού ανάπτυξης του εξωτερικού εμπορίου. Η αξιοποίηση της ταχείας προσαρμοστικότητας, χαρακτηριστικής των Κυπρίων, αποτελεί ίσως την πιο καίρια δεξιότητα στη σημερινή εποχή των έντονων γεωοικονομικών μεταβολών και της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας.

Τα διδάγματα της ανθεκτικότητας της οικονομίας, ως απόρροια της ικανότητας αφομοίωσης των επιρροών και της πολιτισμικής προσαρμογής, βρίσκονται σε κοινή θέα. Χρέος μας είναι να τα αναδείξουμε, να τα αναγνωρίσουμε, να τα αξιοποιήσουμε.

Η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει πως το Ευρωσύστημα έχει ρόλο στη διατήρηση και ανάδειξη της οικονομικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατών-μελών, προβάλλοντας την ιστορική τους συμβολή στην ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου επιδιώκει να ενισχύσει την κατανόηση της οικονομικής ιστορίας της πατρίδας μας, αναδεικνύοντας τη σημασία της Κύπρου ως διαχρονικού ευρωπαϊκού κόμβου. Με δράσεις έρευνας, τεκμηρίωσης και διάχυσης της οικονομικής και ιστορικής γνώσης, καθώς και ανάδειξης νομισματικών συλλογών, φιλοδοξεί να φωτίσει τη συνέχεια μεταξύ ιστορικής εμπειρίας και σύγχρονης οικονομικής πραγματικότητας.

[1] «Στην μακρά πορεία μου ως δημόσιου λειτουργού, στέκομαι, με ιδιαίτερα έντονη τη θύμιση, στα πρώτα δημιουργικά χρόνια της ανεξαρτησίας της πατρίδας μας και στην πρώτη τραγική περίοδο μετά την Τουρκική εισβολή. Μιλώ για τα χρόνια της οικοδόμησης μετά την ανεξαρτησία και αναφέρομαι στην περίοδο της ανοικοδόμησης από τα ερείπια. Μιλώ για κείνο τον πυρετό και το πάθος της δημιουργίας, που συνεπήρε το λαό μας ολόκληρο, ως έκφραση του πόθου και του ονείρου του για ένα καλύτερο μέλλον. Αυτός ο πόθος και αυτό το όνειρο δεν έσβησαν. Ας μη σβήσει ποτέ και ο πυρετός και το πάθος της δημιουργίας.» Α. Πατσαλίδης, υπουργός Οικονομικών 1968-1979.

*Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας