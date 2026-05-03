Εκποιήσεις: Η κοινή γνώμη και οι εμπλεκόμενοι απομακρύνθηκαν από τον πυρήνα του προβλήματος

Μετά από μια έντονη περίοδο, η δημόσια συζήτηση για το ζήτημα των εκποιήσεων φαίνεται να εισέρχεται σε μια νέα φάση. Προηγήθηκαν διαδοχικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, πολιτικές αντιπαραθέσεις, η παρέμβαση της κυβέρνησης με την αναπομπή στη Βουλή και την αναφορά στο Ανώτατο Δικαστήριο ρυθμίσεων που θεωρούνται αντισυνταγματικές και την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών να επαναφέρει το Σχέδιο «Ενοίκιο έναντι Δόσης». Σχετική δήλωση για την επαναφορά του σχεδίου έκανε στον «Π» ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός. Όλη αυτή η κινητικότητα, όμως, αφήνει την αίσθηση ότι η εστίαση κοινής γνώμης...