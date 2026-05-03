Βουλευτικές εκλογές 2026: Ανατομία μιας δημοκρατικής… αναστάτωσης

***Στις εκλογές της 24ης Μαΐου αναμένεται να εισέλθουν στη Βουλή τουλάχιστον έξι κόμματα, ενώ αρκετά άλλα παλεύουν για είσοδο ***Στις επικείμενες βουλευτικές αναμένεται για πρώτη φορά να εισέλθουν στην 3η κατανομή περισσότερα από τρία κόμμα ***Ο αριθμός των εδρών που θα λάβουν τα κόμματα εξαρτάται από (α) το ποσοστό που θα καταγράψει το κάθε κόμμα και (β) το ποσοστό που θα μείνει εκτός Βουλής ***Κόμμα που δεν λάβει το 3.6% παγκύπρια και στην 1η κατανομή ξεπεράσει το εκλογικό μέτρο σε συγκεκριμένη επαρχία, θα εισέλθει στην Βουλή με 1 έδρα ***Στόχος του ΔΗΣΥ η διατήρηση τής πρωτιάς και ποσοστό όσο γίνεται πιο κοντά σε αυτό του 2021 (πάνω από 23%) ***Το ΑΚΕΛ επικεντρώνεται σε ακρίβεια, στεγαστικό, ενεργειακή αστοχία/απραξία και αποφεύγει όσο μπορεί Κυπριακό και Μεταναστευτικό ***Στη Λευκωσία το ΔΗΚΟ χάνει τουλάχιστον μία από τις τρεις έδρες του, ο Ν. Παπαδόπουλος φαίνεται να προωθεί Χρύση Παντελίδη ***Το ΕΛΑΜ αναμένεται να έχει αύξηση εδρών, όχι όμως τόση όση θα είχε εάν δεν εμφανίζονταν το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία kateliadi@politis.com.cy Η προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων -χρυσοπληρωμένη σε αρκετές περιπτώσεις- τινάχθηκε στον αέρα μετά την εμφάνιση της υπόθεσης «Σάντη» -από τις 30 Μαρτίου, που έσκασε σαν βόμβα, μονοπωλεί την επικαιρότητα και δίνει πόντους στο… Volt και τον υποψήφιό του, Μακάριο Δρουσιώτη, ο οποίος δημοσιοποίησε τα «συγκλονιστικά» της «Σάντη» με ανάρτησή του στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Τρεις εβδομάδες πριν τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου, το πολιτικοκομματικό τοπίο εξακολουθεί να είναι ρευστό, οι δημοσκοπήσεις...