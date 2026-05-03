Μετά το περιστατικό στο Ακρωτήρι, όταν πέντε κράτη μέλη της ΕΕ και το ΗΒ ανέπτυξαν στρατιωτικά μέσα, ενώ και η Τουρκία έστειλα F-16 στα κατεχόμενα, η Λευκωσία θέτει ξανά θέμα των Βάσεων, ενώ η ενεργοποίηση του άρθρου 42.7 μπήκε ξανά στο τραπέζι στην άτυπη σύνοδο κορυφής της ΕΕ που έγινε στην Κύπρο. Η στροφή της Κύπρου προς μια βαθύτερη ευθυγράμμιση με τη Δύση έχει ενισχύσει το προφίλ της ως του ανατολικότερου προγεφυρώματος της ΕΕ, ακόμη και αν παραμένει διαιρεμένη, εκτός ΝΑΤΟ και χωρίς επίσημες εγγυήσεις ασφάλειας. Με την περιοχή να βρίσκεται σε αναταραχή και το γεωπολιτικό σκηνικό να έχει καταρρεύσει, η Κύπρος επιδιώκει να βρεθεί στο επίκεντρο μιας μεταβαλλόμενης ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας. O «Π» συνομιλεί με αναλυτές σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη των φιλοδοξιών της Κύπρου. Η Κύπρος στο προσκήνιο Ο ειδικός στις διεθνείς σχέσεις Τζέιμς Κερ Λίντσεϊ υποστηρίζει ότι η στρατηγική πορεία της Κύπρου αντιμετωπίζει προκλήσεις. «Η Κ...
Η Κύπρος και η αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής ασφάλειας - Από το Ακρωτήρι στο άρθρο 42.7
«Η Κύπρος θέλει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού διαλόγου για την ασφάλεια στη Μέση Ανατολή, ωστόσο πρέπει να είναι πιο προσεκτική όσον αφορά τη στενή ευθυγράμμισή της με τη Γαλλία»
