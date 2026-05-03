Φωτιά σε τέσσερα ασθενοφόρα ιδιωτικής κλινικής στη Γεροσκήπου - Εξεταζεται ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας

Συναγερμός σήμανε γύρω στη 01:00 τα ξημερώματα στη Γεροσκήπου, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε τέσσερα ασθενοφόρα που βρίσκονταν σταθμευμένα στον χώρο στάθμευσης της κλινικής Royal Artemis Medical Center.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τα οχήματα ήταν παρκαρισμένα σε πολύ κοντινή απόσταση μεταξύ τους, γεγονός που συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, τα οποία κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Από τη φωτιά προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές κυρίως στο μπροστινό μέρος των ασθενοφόρων, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει πλήρης εκτίμηση του κόστους.

Οι πρώτες ενδείξεις από τις προκαταρκτικές εξετάσεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς.