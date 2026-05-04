Με ομπρέλες θα πάμε την Κυριακή στις κάλπες: Πέφτει από το Σάββατο η θερμοκρασία - Πότε και πού αναμένεται χαλάζι

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση: Φέρνει βροχές, καταιγίδες και χαλάζι – Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η προειδοποίηση αφορά συνδυασμό βροχών, μεμονωμένων καταιγίδων και σφοδρών μέχρι θυελλωδών ανέμων που θα επηρεάζουν το νησί και ιδιαίτερα τις παράλιες περιοχές και τα προσήνεμα ορεινά

Σε ισχύ βρίσκεται κίτρινη προειδοποίηση που εξέδωσε το τμ. Μετεωρολογίας από τις 19:00 το βράδυ της Κυριακής μέχρι τις 8:00 το πρωί της Δευτέρας.

Η προειδοποίηση αφορά συνδυασμό βροχών, μεμονωμένων καταιγίδων και σφοδρών μέχρι θυελλωδών ανέμων που θα επηρεάζουν το νησί και ιδιαίτερα τις παράλιες περιοχές και τα προσήνεμα ορεινά.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

Χαμηλή πίεση και σχετικά ψυχρή αέρια μάζα επηρεάζουν πρόσκαιρα την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από αύριο.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού, ωστόσο το απόγευμα, αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους θα σημειωθεί χιονόπτωση. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, αρχικά στο εσωτερικό ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί 5 με 6 μποφόρ και στα παράλια μέχρι σφοδροί, 7 μποφόρ, με θυελλώδεις ριπές που θα φτάνουν κατά τόπους τα 8 με 9 μποφόρ. Προοδευτικά μέχρι το απόγευμα, οι άνεμοι θα εξασθενήσουν για να καταστούν ισχυροί μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα μέχρι ταραγμένη και αρχικά τοπικά μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 13 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 11 στα υπόλοιπα παράλια και στους 3 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος και μετά το μεσημέρι αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και στα νοτιοανατολικά. Την Τετάρτη, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά. Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη και μέχρι την Πέμπτη αισθητή άνοδο, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 14 εκατοστά.

Tags

ΚΑΙΡΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα