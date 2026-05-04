|

Οικονομικής φύσεως τα κίνητρα των δραστών για τον εμπρησμό 4 ασθενοφόρων σε κλινική στην Γεροσκήπου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Από τη σκηνή παραλήφθηκαν τεκμήρια τα οποία αναμένεται να υποβληθούν σε επιστημονικές αναλύσεις, με στόχο την ταυτοποίηση των δραστών.

Oι αρχές συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για νέα σοβαρή υπόθεση κακόβουλης ενέργειας που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν τέσσερα ασθενοφόρα ιδιωτικής κλινικής στην Πάφο τυλίχθηκαν στις φλόγες με την Αστυνομία να εκτιμά ότι αιτία του εμπρησμού φέρεται να είναι οικονομικής φύσεως διαφορές.

Από τις εξετάσεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας διαπιστώθηκε ότι η πυρκαγιά τέθηκε σκόπιμα με τη χρήση εύφλεκτης ύλης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία με ανάρτηση στην Πλατφόρμα Χ του Εκπροσώπου Τύπου Ανδρέα Κεττή από την πυρκαγιά τα τρία ασθενοφόρα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές στο μπροστινό τους μέρος ενώ το τέταρτο υπέστη ελαφριές ζημιές. Για τηνκατάσβεση της πυρκαγιάς προσθέτει έγινε χρήση από τα μέλη της Π.Υ. σωλήνων νερού και αναπνευστικών συσκευών. Επίσης σημειώνει πως ανταποκρίθηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα . 

Όπως ανέφερε εξάλλου Λειτουργός Επικοινωνίας της Αστυνομίας,ο Κυριάκος Θεοδώρου, από τη σκηνή παραλήφθηκαν τεκμήρια τα οποία αναμένεται να υποβληθούν σε επιστημονικές αναλύσεις, με στόχο την ταυτοποίηση των δραστών. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η ίδια κλινική φαίνεται να βρίσκεται στο στόχαστρο επιθέσεων τις τελευταίες ημέρες.

Προηγήθηκε περιστατικό κατά το οποίο άγνωστοι έριξαν αμυντική χειροβομβίδα στην οικία του ιδιοκτήτη της, στην περιοχή της Αγίας Μαρινούδας, ενώ σύμφωνα με την Αστυνομία είχε προηγηθεί και απόπειρα εμπρησμού σε σύντομο χρονικό διάστημα. Για την υπόθεση της χειροβομβίδας έχει ήδη συλληφθεί 59χρονος, ο οποίος τελεί υπό τριήμερη κράτηση από τις 2 Μαΐου.

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά τον εμπρησμό των ασθενοφόρων, μέχρι στιγμής δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία σύλληψη.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Πάφου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας σύνδεσης των υποθέσεων μεταξύ τους.

