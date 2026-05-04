Κλιμακώνεται η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ: «Αναμένεται επίθεση ΗΠΑ ή Ισραήλ στο Ιράν εντός 24 ωρών», σύμφωνα με πηγή

Επικίνδυνη τροπή προς κλιμάκωση, φαίνεται να παίρνει η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, με την εκεχειρία να μοιάζει όλο και πιο εύθραστη.

Αξιωματούχος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωσε στο CNN ότι αναμένεται επίθεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ κατά του Ιράν μέσα στις επόμενες 24 ώρες, μετέδωσε το ισραηλινό Channel 12.

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Fox News πως «το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ» στο πλαίσιο του «Project Freedom».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέγγειλαν ότι οι επιθέσεις από το Ιράν συνιστούν «σοβαρή κλιμάκωση» και αποτελούν «άμεση απειλή» για την εθνική τους ασφάλεια, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, αφού δέχθηκαν επίθεση με ντρόουν, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στη Φουτζάιρα.

Παράλληλα, το Άμπου Ντάμπι υπογραμμίζει ότι διατηρεί «το πλήρες και νόμιμο δικαίωμα» να απαντήσει στις ιρανικές επιθέσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αντιποίνων.

Πυρά προς αμερικανικά αντιτορπιλικά

Προειδοποιητικές βολές προς αμερικανικά αντιτορπιλικά επιβεβαίωσε ότι έριξε το Ιράν τη Δευτέρα (4/5) στα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανέφερε ότι δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν ήδη το Ορμούζ.

Σύμφωνα με τον ιρανικό στρατό, τα αμερικανικά αντιτορπιλικά «απενεργοποίησαν τα ραντάρ τους» στη Θάλασσα του Ομάν και επιχείρησαν να πλησιάσουν τα Στενά του Ορμούζ.

«Αμέσως μετά την επανενεργοποίηση των ραντάρ τους, εντοπίστηκαν και έλαβαν προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου από το ναυτικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν σχετικά με τους κινδύνους παραβίασης της εκεχειρίας» ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο στρατός.

Τα αμερικανικά αντιτορπιλικά αγνόησαν την προειδοποίηση, συμπλήρωσε, όπως μετέδωσε το Al Jazeera.

«Σε αυτό το στάδιο... το ιρανικό ναυτικό έστειλε άλλη μία προειδοποίηση εκτοξεύοντας πυραύλους κρουζ, ρουκέτες και προειδοποιητικά πλήγματα με μαχητικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κοντά στα εχθρικά πλοία», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων IRIB.

Μπέσεντ: «Έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στο Ορμούζ»

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε ενέργειες για το «άνοιγμα» του Στενού του Ορμούζ, υποστήριξε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης ότι ελέγχει τη θαλάσσια οδό.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Μπέσεντ δήλωσε ότι «οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο του Στενού», λέγοντας ότι πρόκειται για «διεθνή ανθρωπιστική επιχείρηση» για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας.

«Ανοίγουμε το Στενό. Οι Ιρανοί δεν έχουν τον έλεγχο και είναι λυπηρό που πιστεύουν την προπαγάνδα τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η αμερικανική στρατηγική βασίζεται στην αρχή «πυρά μόνο όταν δεχθούμε πυρά».

Ο Αμερικανός υπουργός κάλεσε τους διεθνείς εταίρους να αυξήσουν την πίεση προς την Τεχεράνη.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι οι τιμές του φυσικού αερίου επηρεάζουν τους Αμερικανούς πολίτες, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα υποχωρήσουν γρήγορα μόλις αποκλιμακωθεί η κρίση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Κίνα, ζητώντας από το Πεκίνο να ενισχύσει τον διπλωματικό του ρόλο και να στηρίξει το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ. Όπως είπε, η επικείμενη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ θα είναι μια ευκαιρία για να ανταλλάξουν απόψεις και να προωθήσουν τη συναίνεση που είχε επιτευχθεί το προηγούμενο διάστημα.

CENTCOM: Δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ

Την ασφαλή διέλευση δύο εμπορικών πλοίων υπό αμερικανική σημαία από τα Στενά του Ορμούζ ανακοίνωσε τη Δευτέρα (4/5) η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει: «Αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ επιχειρούν αυτή τη στιγμή στον Αραβικό Κόλπο, αφού διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ για την υποστήριξη Επιχείρησης Ελευθερία. Οι αμερικανικές δυνάμεις βοηθούν ενεργά τις προσπάθειες αποκατάστασης της διέλευσης για την εμπορική ναυτιλία. Ως πρώτο βήμα, δύο εμπορικά πλοία με σημαία ΗΠΑ διέσχισαν με επιτυχία το Στενό του Ορμούζ και κατευθύνονται με ασφάλεια στο ταξίδι τους.

Η ανακοίνωση της διέλευσης έγινε στον απόηχο της ανακοίνωσης από τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν ότι δύο πύραυλοι έπληξαν πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κοντά στο νησί Τζασκ «αφού αγνόησε τις προειδοποιήσεις» του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) να σταματήσει. Το γεγονός ωστόσο διαψεύσθηκε λίγο αργότερα από τις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από in.gr, skai.gr, cnn.gr