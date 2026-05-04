ΠΟΥ για χανταϊό: Xαμηλός ο κίνδυνος, δεν υπάρχει λόγος πανικού -Τι αναφέρεται για ταξιδιωτικούς περιορισμούς

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ο κίνδυνος από τον χανταϊό για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων.

Πρόκειται για τους τρεις θανάτους και τη μόλυνση άλλων τριών που νόσησαν από χανταϊό σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον Ατλαντικό Ωκεανό.

«Δεν υπάρχει λόγος πανικού»

"Ο κίνδυνος για τον ευρύτερο πληθυσμό παραμένει χαμηλός. Δεν υπάρχει λόγος πανικού ή για να επιβληθούν ταξιδιωτικοί περιορισμοί", ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο δρ Χανς Χένρι Π. Κλούγκε, ο περιφερειακός διευθυντής του ΠΟΥ για την Ευρώπη.

Ο χανταϊός (hantavirus) είναι ένας ιός που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τρωκτικά. Το κρουαζιερόπλοιο, το MV Hondius, είχε αποπλεύσει από την Ουσουάια της Αργεντινής για το Πράσινο Ακρωτήριο.

«Αν και σπάνιο, ο ιός hantavirus μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο και να προκαλέσει σοβαρή αναπνευστική νόσο. Απαιτείται στενή παρακολούθηση των ασθενών, κατάλληλη υποστήριξη και θεραπεία», τόνισε ο ΠΟΥ.

Οι χανταϊοί μεταδίδονται στους ανθρώπους μέσω μολυσμένων τρωκτικών, όπως ποντίκια ή αρουραίοι. Ένα δάγκωμα, μια επαφή με αυτά τα τρωκτικά ή με τα περιττώματά τους ή η εισπνοή μολυσμένης σκόνης μπορεί να προκαλέσει μόλυνση.

Υπάρχουν πολλοί τύποι χανταϊού, που διαφοροποιούνται από τη γεωγραφική τους κατανομή και την κλινική τους εικόνα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Ελβετικού Ομοσπονδιακού Γραφείου Δημόσιας Υγείας (FOPH), «μόνο ένας τύπος του ιού, ο οποίος είναι εξαιρετικά σπάνιος, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

