Εντυπωσίασε το Open Day στο AUB Mediterraneo

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση Open Day του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού – Mediterraneo (AUB Mediterraneo), στην Πάφο, η οποία είχε ως στόχο να προσφέρει σε υποψήφιους φοιτητές και τις οικογένειές τους μια άμεση εμπειρία της πανεπιστημιακής ζωής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ολοήμερης εκδήλωσης, οι εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου κατακλύστηκαν από εκατοντάδες επισκέπτες που είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα ακαδημαϊκά προγράμματα, να συνομιλήσουν με μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού και τους φοιτητές, να βιώσουν το περιβάλλον της πανεπιστημιούπολης μέσα από οργανωμένες ξεναγήσεις στους χώρους των ρομποτικών και άλλων εργαστηρίων, της βιβλιοθήκης, της διδασκαλίας, της ψυχαγωγίας και της χαλάρωσης των φοιτητών.

Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν διάφορες δραστηριότητες που οργάνωσαν οι φοιτητικοί όμιλοι του Πανεπιστημίου, όπως ζωντανή μουσική, μίνι αθλητικές διοργανώσεις, τουρνουά σκακιού, ψυχαγωγικά παιχνίδια και άλλες εμπειρίες φιλικές προς τους νέους και την οικογένεια.

Τις εντυπώσεις πάντως έκλεψε το ρομποτικό σκυλάκι Bino -προγραμματισμένο από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου- το οποίο ενθουσίασε μικρούς και μεγάλους με την ρεαλιστική του συμπεριφορά και τα εντυπωσιακά παιχνιδιάρικα καλωσορίσματά του στην πανεπιστημιούπολη.

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

