Συναγερμός στο Υπ. Εσωτερικών για τις πυρκαγιές: «Πίσω» τα σχέδια εκκενώσεων σε Λευκωσία και Πάφο

Ενημέρωση από τις Υπηρεσίες του υπουργείου για το πώς προχωρούν οι προετοιμασίες με βάση τις οδηγίες που είχαν δοθεί μετά τα σοβαρά κενά που διαπιστώθηκαν στη φονική πυρκαγιά της Λεμεσού τον περασμένο Ιούλιο είχε χθες ο υπουργός Εσωτερικών, Κωνσταντίνος Ιωάννου. «Καυτή πατάτα» για το υπουργείο αποτελούν η αναθεώρηση του σχεδίου εκκένωσης «Πολύβιος» σε όλες τις κοινότητες του νησιού, το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ο καθαρισμός των χόρτων, για τα οποία δέχθηκε έντονες επικρίσεις και βρέθηκε εκτεθειμένο για την εικόνα προχειρότητας, κατά τις τρεις μεγάλες συνεδριάσεις στη Βουλή μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στη Λεμεσό.

Ο φετινός βαθμός ετοιμότητας των Υπηρεσιών του υπουργείου και η αξιολόγησή της στο πεδίο των πυρκαγιών τους προσεχείς μήνες θα είναι ένα «crash test» πριν να λάβει το χρίσμα του «Υπουργείου Εσωτερικών και Πολιτικής Προστασίας», θέτοντας, μετά την ψήφιση από τη Βουλή των σχετικών νομοσχεδίων, υπό την ομπρέλα του κρίσιμες υπηρεσίες διαχείρισης κρίσεων, όπως η Πυροσβεστική, η Πολιτική Άμυνα και το Τμήμα Δασών.

Σε δυσμενή θέση Λευκωσία και Πάφος

Στον απόηχο των σοβαρών κενών που βίωσαν κατά τις εκκενώσεις κάτοικοι των κρασοχωρίων Λεμεσού, ώστε να προβούν δημόσια σε καταγγελίες, όπως για παράδειγμα στη Λόφου και τη Μαλιά, η Πολιτική Άμυνα ανέλαβε τους προηγούμενους μήνες την αναθεώρηση του σχεδίου «Πολύβιος», με επιτόπιες επισκέψεις και ελέγχους από λειτουργούς της Υπηρεσίας, για σκοπούς συντονισμού και συνομιλίας με τους κοινοτάρχες, για να ελεγχθούν οι διαδρομές διαφυγής και για να επιλεχθούν χώροι συγκέντρωσης σε κάθε κοινότητα ή να ελεγχθούν οι ήδη επιλεγμένοι. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι οι καθυστερήσεις σε αυτό το έργο είχαν ως αποτέλεσμα πριν από τρεις εβδομάδες να «χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι» ο εκτελών χρέη γενικού συντονιστή πυρκαγιών και αρχιπύραρχος της Πυροσβεστικής, Νίκος Λογγίνος, κατά την πρώτη γενική σύσκεψη εμπλεκομένων που συγκάλεσε ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Ο λόγος ήταν διότι μέχρι τις 17 Μαρτίου 2 επαρχίες, Λευκωσίας και Πάφου, δεν είχαν ξεπεράσει το 50% ως προς την αναθεώρηση του Σχεδίου Εκκένωσης για τις κοινότητές τους, ενώ στις υπόλοιπες 3 επαρχίες το αντίστοιχο ποσοστό ήταν στο 80%.

Επό ποδός η Πολιτική Άμυνα - Μετακίνηση προσωπικού από Λεμεσό και Λάρνακα

Σύμφωνα με πληροφόρηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, στη χθεσινή σύσκεψη η Πολιτική Άμυνα ενημέρωσε ότι για τη Λεμεσό, τη Λάρνακα και την ελεύθερη Αμμόχωστο οι αναθεωρήσεις ολοκληρώθηκαν (100%), όμως η Λευκωσία βρίσκεται ακόμα στο 60% και η Πάφος σε ακόμη πιο δυσμενή θέση, συγκεκριμένα στο 45%. Όπως τονίστηκε στη σύσκεψη, στόχος είναι μέχρι το τέλος του Απριλίου να ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του «Πολύβιος» για όλες τις επαρχίες. Μάλιστα, για να καλυφθούν οι δύο εναπομείνασες επαρχίες ήδη μετακινήθηκε σε αυτές προσωπικό της Πολιτικής Άμυνας από τη Λεμεσό και τη Λάρνακα, όπου οι αντίστοιχες διαδικασίες ολοκληρώθηκαν.

Ασάφεια για Σύστημα Προειδοποίησης

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, το οποίο παρακολουθεί μαζί με την Πολιτική Άμυνα το έργο υλοποίησης του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης, ανέφερε στον «Π» ότι στόχος είναι να είναι διαθέσιμο στους πολίτες την πρώτη εβδομάδα Ιουνίου. Σε επισήμανσή μας ότι από πλευράς Πολιτικής Άμυνας λέχθηκε στις 18 Μαρτίου στη Βουλή ότι τον Ιούνιο το Σύστημα θα λειτουργήσει «πιλοτικά» και σε ερώτηση τι σημαίνει αυτό ως προς τη λειτουργία του, η διαβεβαίωση που λάβαμε από το υφυπουργείο είναι ότι «αναμένεται να είναι σε πλήρη λειτουργία».

Πάντως καλά ενημερωμένη πηγή υπέδειξε στον «Π» ότι με βάση την προκήρυξη της προσφοράς ανάληψης του έργου από τον ανάδοχο, αλλά και με βάση το συμβόλαιο, το Σύστημα θα λειτουργήσει στην αρχή πιλοτικά, ωστόσο αυτό δεν θα εμποδίζει από το να είναι διαθέσιμο σε περίπτωση κρίσης. Την ίδια ώρα δεν απέκλεισε το να εντοπιστούν στην αρχική «πιλοτική φάση» ορισμένα προβλήματα και να διορθωθούν άμεσα. Συνεπώς αυτό που απομένει να ξεκαθαρίσει στη συνέχεια είναι εάν τα τυχόν προβλήματα του Συστήματος θα διορθωθούν πριν από μία κρίση πυρκαγιάς, όπου οι πολίτες θα χρειαστούν το Σύστημα σε εκκενώσεις.

Προσωρινές λύσεις με ασυρμάτους

Στο μεταξύ, η Πολιτική Άμυνα έχει παραχωρήσει ασυρμάτους στα συμπλέγματα και σε ορισμένες κοινότητες αυξημένης επικινδυνότητας. Έχουν τύχει εκπαίδευσης οι κοινοτάρχες για τη χρήση τους, για να μπορεί να επικοινωνεί πιο εύκολα μαζί τους η Πολιτική Άμυνα κατά την κρίση πυρκαγιάς. Την ίδια ώρα έχουν δημιουργηθεί μέσω της ATHK κάποιες «ομάδες κοινοτήτων» για αποστολή μηνυμάτων. Επίσης ζητήθηκε από τις κοινότητες να δημιουργήσουν ομάδες μέσω του «Viber» ή του «WhatsApp», για να λαμβάνουν οι κάτοικοι τις οδηγίες της Πολιτικής Άμυνας.

Αποψίλωση χόρτων

Από την πλευρά τους, οι επαρχιακές διοικήσεις έχουν προκηρύξει διαγωνισμούς για τον καθαρισμό των χόρτων και της άγριας βλάστησης, με σκοπό να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Μαΐου. Επίσης το Υπουργείο Εσωτερικών έχει πρόθεση να παραχωρήσει επιπρόσθετες πιστώσεις στα συμπλέγματα υπηρεσιών κοινοτήτων, για να προβούν σε καθαρισμούς εγκαταλειφθείσας γεωργικής γης σε ακτίνα περίπου 200 μέτρων γύρω από τις κοινότητες. Σε ερώτηση που έγινε στη Βουλή στις 18 Μαρτίου, για το τι θα γίνει εάν οι τοπικές Αρχές δεν προβούν σε αυτούς τους καθαρισμούς, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι επαρχιακές διοικήσεις θα «κυνηγήσουν» τα συμπλέγματα κοινοτήτων, για να υλοποιήσουν τις αποφάσεις και να απορροφήσουν τις πιστώσεις, κάτι το οποίο θα πρέπει επίσης να εξακριβωθεί στη συνέχεια.