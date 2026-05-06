Μη παραδοχή από Κούμα σε όλες τις κατηγορίες

ΝΕΑΡΧΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ

Ο Γιώργος Κούμας, αντιμετωπίζει 25 κατηγορίες που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για ενδεχόμενο ασυμβίβαστο σε σχέση με τη διαχείριση τηλεοπτικών δικαιωμάτων σημαντικών αθλητικών γεγονότων.

Μη παραδοχή σε όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει απάντησε ο πρώην Πρόεδρος της ΚΟΠ Γιώργος Κούμας.

Τα αδικήματα αφορούν την περίοδο 2015-2025 και περιλαμβάνουν συνεργασίες με εταιρείες και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον αθλητισμό, όπως η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, η Cablenet, η GO PLC, η Λέσχη Ιπποδρομιών Λευκωσίας και η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. 

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Γιώργος Κούμας, κατά τον χρόνο που κατείχε την ιδιότητα του αθλητικού παράγοντα και προέδρου της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, φέρεται να διατηρούσε, μέσω εταιρειών και συνεργατών του, συνδέσεις με συγκεκριμένους οργανισμούς, κατά παράβαση του Νόμου περί Καταπολέμησης της Χειραγώγησης Αθλητικών Γεγονότων, καθώς και του άρθρου 20 του Ποινικού Κώδικα.

Η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση στις 23 Νοεμβρίου στις 10:30.

 

