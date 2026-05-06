Ο Ακιντζί προειδοποιεί για τις επιπτώσεις στην ελευθερία του Τύπου από το νέο επίμαχο «νόμο» στα κατεχόμενα

Η συζήτηση γύρω από το νέο τροποποιητικό «νόμο» για την ποινική δικονομία στα κατεχόμενα συνεχίζεται, με τον πρώην ηγέτη της τ/κ κοινότητας Μουσταφά Ακιντζί να λέει ότι η ρύθμιση προκαλεί εύλογες ανησυχίες και να ζητά προσεκτική επανεξέταση, με έμφαση στις επιπτώσεις στην ελευθερία του Τύπου και στη δημόσια λογοδοσία.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Ακιντζί αναφέρεται στο κλίμα που έχει διαμορφωθεί μετά την έγκριση του «νόμου» από τη «βουλή» και σημειώνει ότι οι αντιδράσεις δεν περιορίζονται μόνο στους δημοσιογραφικούς κύκλους, αλλά επεκτείνονται και σε θεσμικούς και κοινωνικούς φορείς.

Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως, τ/κ συντεχνίες και δημοσιογράφοι αντέδρασαν, υποστηρίζοντας ότι οι πρόνοιες για το τεκμήριο της αθωότητας και την κάλυψη δικαστικών υποθέσεων συγκρούονται με τη νομολογία του ΕΔΑΔ, ενώ το «τουρκοκυπριακό συμβούλιο δεοντολογίας των μέσων ενημέρωσης» κάλεσε τον Τ/κ ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν να επιστρέψει τη ρύθμιση για επανεξέταση.

Το συμβούλιο εκτιμά ότι, παρά την επίκληση του τεκμηρίου της αθωότητας, η εφαρμογή της ρύθμισης μπορεί να περιορίσει τον έλεγχο σε υποθέσεις με έντονο ενδιαφέρον, ιδίως όταν εμπλέκονται πρόσωπα με «δημόσιο» ρόλο.

Πηγή: ΚΥΠΕ