Συμμετοχή Κυπρίων ερευνητών σε περιβαλλοντικό πρόγραμμα στην Τουρκία

Με τη συμμετοχή Κυπρίων ερευνητών, πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο, στην Άγκυρα, η τρίτη επίσημη συνάντηση των φορέων που συμμετέχουν στο έργο «Προώθηση Κυκλικών Προσεγγίσεων στο Δομημένο Περιβάλλον (Circular Approaches for the Built Environment, CABE)», η οποία φιλοξενήθηκε από το Πανεπιστήμιο Hacettepe (Hacettepe University). Από την Κύπρο, στο πρόγραμμα συμμετέχουν το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), το ΚυκλΟΙΚΟκοδρόμιο και ο Δήμος Στροβόλου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το ΚυκλΟΙΚΟκοδρόμιο, στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη και η πιλοτική εφαρμογή κυκλικών λύσεων για το δομημένο περιβάλλον, μέσω της επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων που προκύπτουν από κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΚΚ).

«Κατά τη διάρκεια τριών εντατικών ημερών, οι εταίροι συγκεντρώθηκαν για να αξιολογήσουν την πρόοδο σε βασικούς τομείς του έργου, όπως την ανάπτυξη πλαισίων και ψηφιακών εργαλείων για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας στο δομημένο περιβάλλον και τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων, καθώς το έργο πλησιάζει στο μέσο της διάρκειάς του», αναφέρεται μεταξύ άλλων.

Κατά την τρίτη ημέρα της συνάντησης, η κυπριακή ομάδα του έργου συντόνισε διαδραστικό εργαστήριο με τη συμμετοχή 19 εκπροσώπων από Υπουργεία, δημόσιους φορείς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις του κατασκευαστικού τομέα στην Τουρκία. Μέσα από τη συζήτηση και την ανταλλαγή εμπειριών, καταγράφηκε ο τρόπος με τον οποίο οι εμπλεκόμενοι φορείς προσεγγίζουν τη διαχείριση των ΑΚΚ και σε ποια σημεία θεωρούν ότι εντοπίζονται οι σημαντικότερες προκλήσεις. Το εργαστήριο επικεντρώθηκε ιδιαίτερα σε ζητήματα όπως η εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας, τα θεσμικά και τεχνικά εμπόδια, καθώς και οι δυνατότητες βελτίωσης των υφιστάμενων πρακτικών στον κατασκευαστικό τομέα.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν για την εκπόνηση ειδικής έκθεσης για την Τουρκία και στη συνέχεια, θα συγκριθούν με τα αντίστοιχα δεδομένα από παρόμοια εργαστήρια.

Το έργο CABE βρίσκεται σε εξέλιξη, συνεχίζοντας τη συλλογή δεδομένων και εμπειριών από τους φορείς που συμμετέχουν. Η συνάντηση στην Τουρκία ενίσχυσε τη γνώση γύρω από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της κυκλικής διαχείρισης αποβλήτων (ΑΚΚ), συμβάλλοντας στη διαμόρφωση εφαρμόσιμων λύσεων για το δομημένο περιβάλλον, προστίθεται.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ευρωπαϊκή συνεργασία Driving Urban Transitions to a sustainable future (DUT). Στην Κύπρο, το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και επικεφαλής οργανισμός για την υλοποίηση είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).