Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Αντιπλημμυρικό έργο €14,3 εκατ. στο Παραλίμνι - «Θα επιλύσει διαχρονικά προβλήματα», λέει ο Καρούσος

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω του προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

Η υλοποίησή του  αντιπλημμυρικού έργου στο Παραλίμνι θα επιλύσει ουσιαστικά και διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες και οι κάτοικοι σε σχέση με τη διαχείριση ομβρίων υδάτων και την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, με αφορμή την προκήρυξη στις 6 Μαϊου δυο διαγωνισμών για τα κατασκευαστικά συμβόλαια με τα οποία θα υλοποιηθεί το έργου, που στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση των ομβρίων υδάτων και στην ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΑ Αμμοχώστου, "το συνολικό κόστος του αντιπλημμυρικού έργου ανέρχεται στα €14.280.000 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και αφορά την κατασκευή και αναβάθμιση υποδομών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, με στόχο τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας, την προστασία κατοικιών και επιχειρήσεων, καθώς και τη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των πολιτών". 

Η υλοποίηση του έργου "εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Οργανισμού για την αναβάθμιση των υποδομών και την ενίσχυση της θωράκισης των περιοχών αρμοδιότητάς του έναντι των φαινομένων πλημμύρας".

Στη δήλωσή του ο κ. Καρούσος είπε πως πρόκειται για το σημαντικότερο έργο υποδομής που προωθεί ο ΕΟΑ Αμμοχώστου στην επαρχία Αμμοχώστου και "ένα έργο στο οποίο πετύχαμε σημαντική αύξηση της συγχρηματοδότησης, από €5,5 εκατομμύρια σε €14,3 εκατομμύρια".

Ανέφερε, επίσης, ότι πρόκειται για ένα έργο "το οποίο ωρίμασε σε σημαντικό βαθμό κατά τη διάρκεια της δημαρχίας του αείμνηστου Θεόδωρου Πυρίλλη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προώθηση και υλοποίησή του".

Όπως αναφέρεται, το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.

Tags

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα