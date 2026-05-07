Αντιπλημμυρικό έργο €14,3 εκατ. στο Παραλίμνι - «Θα επιλύσει διαχρονικά προβλήματα», λέει ο Καρούσος

Η υλοποίησή του αντιπλημμυρικού έργου στο Παραλίμνι θα επιλύσει ουσιαστικά και διαχρονικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημότες και οι κάτοικοι σε σχέση με τη διαχείριση ομβρίων υδάτων και την αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, με αφορμή την προκήρυξη στις 6 Μαϊου δυο διαγωνισμών για τα κατασκευαστικά συμβόλαια με τα οποία θα υλοποιηθεί το έργου, που στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση των ομβρίων υδάτων και στην ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΑ Αμμοχώστου, "το συνολικό κόστος του αντιπλημμυρικού έργου ανέρχεται στα €14.280.000 (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) και αφορά την κατασκευή και αναβάθμιση υποδομών αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, με στόχο τη μείωση των κινδύνων πλημμύρας, την προστασία κατοικιών και επιχειρήσεων, καθώς και τη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας ζωής των πολιτών".

Η υλοποίηση του έργου "εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Οργανισμού για την αναβάθμιση των υποδομών και την ενίσχυση της θωράκισης των περιοχών αρμοδιότητάς του έναντι των φαινομένων πλημμύρας".

Στη δήλωσή του ο κ. Καρούσος είπε πως πρόκειται για το σημαντικότερο έργο υποδομής που προωθεί ο ΕΟΑ Αμμοχώστου στην επαρχία Αμμοχώστου και "ένα έργο στο οποίο πετύχαμε σημαντική αύξηση της συγχρηματοδότησης, από €5,5 εκατομμύρια σε €14,3 εκατομμύρια".

Ανέφερε, επίσης, ότι πρόκειται για ένα έργο "το οποίο ωρίμασε σε σημαντικό βαθμό κατά τη διάρκεια της δημαρχίας του αείμνηστου Θεόδωρου Πυρίλλη, συμβάλλοντας καθοριστικά στην προώθηση και υλοποίησή του".

Όπως αναφέρεται, το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ.