Αποφάσισαν να αλλάξουν το όνομα του δρόμου «Κεμάλ Ατατούρκ» στον Μούτταλο - Αντίθετος με τη διαδικασία ο δημοτικός σύμβουλος Ανδρέας Γρηγοριάδης

Παρέμβαση για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάφου αναφορικά με την αφαίρεση της ονομασίας «Κεμάλ Ατατούρκ» από δρόμο στην προ του 1974 Τουρκοκυπριακή Συνοικία Μούτταλος πραγματοποίησε ο δημοτικός σύμβουλος της «Ανθρώπινης Πόλης», Ανδρέας Γρηγοριάδης. Σε ανακοίνωσή του, ο κ. Γρηγοριάδης αναφέρει ότι η πρόταση και η κατά πλειοψηφία έγκρισή της αποτελούν ζήτημα με ιστορική και κοινωνική σημασία, σημειώνοντας ότι το όνομα «Κεμάλ Ατατούρκ» συνδέεται με ιστορικά γεγονότα που έχουν «καταστροφική και οδυνηρή μνήμη για τον Ελληνικό, Ποντιακό και Ελληνοκυπριακό πληθυσμό».

Όπως υποστηρίζει, η διατήρηση της ονομασίας δεν αντανακλά την ιστορική ταυτότητα της Πάφου ούτε προάγει την κοινωνική συνοχή, επισημαίνοντας ότι οι ονομασίες οδών πρέπει να προάγουν την ενότητα, να τιμούν την τοπική ή εθνική ιστορία και να αποφεύγουν πρόσωπα που προκαλούν διχασμό. Την ίδια ώρα, ο Δημοτικός Σύμβουλος εκφράζει επιφυλάξεις για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, τονίζοντας ότι δεν τηρήθηκε η θεσμικά ορθή σειρά ενεργειών για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι το θέμα δεν ήταν επείγον ώστε να συζητηθεί ως έκτακτο, αφού, όπως σημειώνει, επείγον θεωρείται ένα ζήτημα όταν η καθυστέρηση προκαλεί άμεση βλάβη ή λειτουργικό κίνδυνο, κάτι που δεν ισχύει στην περίπτωση αλλαγής ονομασίας οδού.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι ο Δήμος βρισκόταν ήδη στην τελική φάση ολοκλήρωσης του νέου πλαισίου Ονοματοδοσίας, το οποίο θα καθορίζει ενιαία πολιτική και διαδικασίες για όλες τις μελλοντικές μετονομασίες. Υπογραμμίζει επίσης ότι εκκρεμούν αιτήματα πολιτών για ονοματοδοσίες άλλων δρόμων, τα οποία δεν εξετάστηκαν ακόμη για τον ίδιο λόγο.

Ο κ. Γρηγοριάδης υπενθυμίζει ακόμη ότι η ίδια πρόταση είχε τεθεί και το 2021, χωρίς τότε να συζητηθεί λόγω των πολιτικών προεκτάσεων που είχαν αναγνωριστεί από το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο, κάνοντας λόγο για θεσμική ασυνέπεια ως προς την επαναφορά του θέματος χωρίς να προηγηθούν τα αναγκαία βήματα. Επιπρόσθετα, σημειώνει ότι για ζητήματα που αγγίζουν την ιστορία, την κατοχή και τις ευαισθησίες του λαού, θα έπρεπε να είχε προηγηθεί ενημέρωση και αίτημα τοποθέτησης προς τα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να υπάρχει πλήρης θεσμική κάλυψη.

Όπως αναφέρει, από το 1974 μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ενιαία κυβερνητική πολιτική για το ζήτημα των ονοματοδοσιών σε πρώην τουρκοκυπριακές συνοικίες, προσθέτοντας ότι η ευθύνη ανήκει στους Δήμους, αλλά με πλήρη και υπεύθυνη διαδικασία.

Καταληκτικά, ο Ανδρέας Γρηγοριάδης δηλώνει ότι τέτοια ζητήματα δεν αποτελούν θέμα επίδειξης πατριωτισμού, αλλά απαιτούν σοβαρότητα, θεσμική συνέπεια και σεβασμό στην ιστορική μνήμη, τονίζοντας πως «η σωστή διαδικασία είναι εξίσου σημαντική με την ουσία της πρότασης».