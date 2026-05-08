Τους «Μύθους της Κύπρου» στους εορτασμούς για την Ημέρα της Ευρώπης 2026 φέρνει το ΓΤΠ

Μια ξεχωριστή εμπειρία περιμένει τους επισκέπτες στο περίπτερο του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) στην εκδήλωση για την Ημέρα της Ευρώπης, η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο, στο παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων στη Λάρνακα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το ΓΤΠ συμμετέχει φέτος, όπως κάθε χρόνο, στην εκδήλωση, παρουσιάζοντας μια εντελώς καινούργια εκδοχή της πετυχημένης του έκθεσης «Μύθοι της Κύπρου» που «ζωντανεύει» εμβληματικές φιγούρες της λαϊκής μας παράδοσης με έναν σύγχρονο και διαδραστικό τρόπο.

Οι επισκέπτες θα μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν ενημερωτικό υλικό της έκθεσης, η οποία αγκαλιάστηκε από μικρούς και μεγάλους σε ολόκληρη την Κύπρο, και να παρακολουθήσουν την ιστορία της «Σιερόλοττας» μέσω εικονικής πραγματικότητας (VR).

Η εκδήλωση «Ημέρα της Ευρώπης 2026» τελεί υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2026 και διοργανώνεται από τον Δήμο Λάρνακας, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και το Κέντρο Πληροφόρησης «Europe Direct» Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί ενημερωτικά περίπτερα και να συμμετάσχει σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες από τις πέντε το απόγευμα μέχρι τις εννέα το βράδυ.