Αποχαιρετιστήρια συνάντηση Κόμπου με την Πρέσβειρα των ΗΠΑ

Καθοριστική υπήρξε η θητεία της Πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Κύπρο, Τζούλι Ντέιβις, ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος, κάνοντας λόγο στην "ακλόνητη αφοσίωση και συμβολή της" στην προώθηση της συνεργασίας Κύπρου-ΗΠΑ.

Σε ανάρτηση στο Χ, την Παρασκευή, ο κ. Κόμπος ανέφερε ότι είχε μια «θερμή και εγκάρδια» αποχαιρετιστήρια συνάντηση με την κ. Ντέιβις «καθώς ολοκληρώνει την καθοριστική θητεία της ως Πρέσβειρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κύπρο».

Όπως επεσήμανε, εξέφρασε τη βαθιά του εκτίμηση για τη φιλία της, καθώς και «για την ακλόνητη αφοσίωση και συμβολή της» στην προώθηση της συνεργασίας Κύπρου-ΗΠΑ και της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών.