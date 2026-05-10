ΔΗΣΥ: Επέκταση της τουριστικής περιόδου και νέες επενδύσεις στο επίκεντρο

Εξαήμερη κράτηση σε πέντε πρόσωπα στην Πάφο για κατοχή κοκαΐνης, κάνναβης και «magic mushrooms»

Καμπάνια αντίστροφης μέτρησης ΔΗΣΥ - 14 μέρες έως την κάλπη - Τουρισμός και ανάπτυξη

Συνεχίζει για έκτη ημέρα την προεκλογική καμπάνια της αντίστροφης μέτρησης ο Δημοκρατικός Συναγερμός, επιλέγοντας αυτή τη φορά να αναδείξει ζητήματα που αφορούν τον τουρισμό και την ανάπτυξη.

Σήμερα, η Πινδάρου δίνει έμφαση στην ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού για τον τουρισμό, αλλά και στη σημασία της ανθεκτικότητας του τομέα απέναντι στις διεθνείς κρίσεις και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Κεντρικό στοιχείο της παρέμβασης αποτελεί η θέση ότι ο τουρισμός παραμένει βασικός πυλώνας της κυπριακής οικονομίας, με τον ΔΗΣΥ να συνδέει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του τομέα με τη συνολική οικονομική σταθερότητα της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πινδάρου υπενθυμίζει ότι κατά την περίοδο 2013-2023 ιδρύθηκε το Υφυπουργείο Τουρισμού, εφαρμόστηκε η πρώτη Εθνική Στρατηγική Τουρισμού και οι αφίξεις αυξήθηκαν από 2,4 εκατομμύρια το 2013 σε σχεδόν 4 εκατομμύρια το 2019, ενώ γίνεται αναφορά και σε μεγάλες επενδύσεις όπως το City of Dreams Mediterranean και οι μαρίνες.

Παράλληλα, προβάλλονται στόχοι όπως η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στους εννέα μήνες, η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας, η προσέλκυση νέων επενδύσεων και η ποιοτικήαναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην παρούσα συγκυρία για τον τουρισμό, με την Πινδάρου να υποστηρίζει ότι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η ευρύτερη αβεβαιότητα στην περιοχή επηρεάζουν άμεσα τον τομέα, καθιστώντας αναγκαία την ύπαρξη σχεδίου διαχείρισης κρίσεων και στήριξης της τουριστικής βιομηχανίας.

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της ίδιας καμπάνιας ο Δημοκρατικός Συναγερμός ανέδειξε τις προηγούμενες ημέρες ζητήματα: 1) άμυνας και διεθνών συμμαχιών, 2) σταθερότητας της οικονομίας, 3) υγείας και ΓεΣΥ, 4) συντάξεων και τρίτης ηλικίας, καθώς και 5) ευρωπαϊκής πορείας και ισχυρής Κύπρου.

Μέσα από τη σημερινή θεματική, η Πινδάρου επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση στην ανάγκη ύπαρξης μακροπρόθεσμης στρατηγικής για τον τουρισμό, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και τη διαχείριση κρίσεων.

Την ίδια ώρα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός επιχειρεί να αναδείξει τη διαφοροποίησή του έναντι άλλων πολιτικών δυνάμεων, τις οποίες κατηγορεί για γενικόλογες προσεγγίσεις και απουσία ολοκληρωμένου σχεδίου για το μέλλον του τουρισμού.

Η συγκεκριμένη καμπάνια συνοδεύεται από εκτενείς παρεμβάσεις με στοιχεία, απολογισμό έργου και συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής, οι οποίες φέρουν την υπογραφή του Συμβουλίου Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Η καμπάνια αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες με νέες θεματικές παρεμβάσεις, στο πλαίσιο της στρατηγικής αντίστροφης μέτρησης μέχρι τις εκλογές.

