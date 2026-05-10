Συνέλαβε 20 πρόσωπα η Αστυνομία χθες το βράδυ - Έγιναν 234 καταγγελίες για τροχαίες παραβάσεις

Στη σύλληψη 20 προσώπων, παγκύπρια, για διάφορα αδικήματα μεταξύ των οποίων, συμπλοκή, μαχαιροφορία, κακόβουλη ζημιά, απόπειρα κλοπής και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, προχώρησε η Αστυνομία, το βράδυ του Σαββάτου, στο πλαίσιο προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης, ενώ προέβη σε 234 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας.

Σε ανακοίνωση η Αστυνομία αναφέρει ότι διενέργησε οργανωμένες περιπολίες σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Συγκεκριμένα, η Αστυνομία αναφέρει ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 488 οχήματα και ελέγχθηκαν 651 οδηγοί και επιβάτες, ενώ παράλληλα διενεργήθηκαν 57 έλεγχοι υποστατικών, από τους οποίους προέκυψαν 10 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, έγιναν 234 καταγγελίες για διάφορες παραβάσεις τροχαίας, εκ των οποίων οι 87 αφορούν οδήγηση με υπερβολική ταχύτητα.

Συνολικά έγιναν 178 έλεγχοι αλκοόλης κατά τους οποίους 17 οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί, ενώ έξι οδηγοί εντοπίστηκαν θετικοί σε προκαταρκτικό έλεγχο ναρκοτέστ.

Επίσης, αναφέρει ότι στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν εννέα οχήματα.

Τέλος, η Αστυνομία αναφέρει ότι οι συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.