Το φλερτ που προκαλεί ταραχή στον Πρόεδρο: Ο κρυφός πόθος Χριστοδουλίδη, ο Νικόλας και το ιδανικό σενάριο για την Αννίτα

Η προεκλογική εκστρατεία βρίσκεται στην τελική ευθεία, με τα κόμματα και τους υποψηφίους να επικεντρώνονται στους ψηφοφόρους. Οι όποιες συζητήσεις υπήρχαν για μετεκλογικές συνεργασίες μεταξύ των κομμάτων έχουν παγώσει, καθότι οι καθημερινές εξορμήσεις και οι αλλεπάλληλες προεκλογικές συγκεντρώσεις δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή διαλόγου μεταξύ των ηγεσιών. Προηγήθηκαν, ωστόσο, ορισμένες κινήσεις κυρίως για να εξεταστούν οι προθέσεις και μέχρι τα περασμένα Χριστούγεννα φαινόταν να υπάρχει ένα πολιτικό φλερτ μεταξύ του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ.

Το Προεδρικό

Το ενδεχόμενο να συνάψουν συνεργασία ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ αμέσως μετά τις εκλογές προκαλεί στο Προεδρικό έντονες ανησυχίες, διότι το κόμμα του Νικόλα Παπαδόπουλου αποτελεί τον μεγαλύτερο κυβερνητικό εταίρο. Αυτός είναι ο λόγος της διαρροής πληροφοριών στον Τύπο για την πρόθεση του Προέδρου Χριστοδουλίδη να τείνει χέρι φιλίας στον ΔΗΣΥ μετά τις εκλογές. Στο Προεδρικό θεωρούν ότι πρέπει να αποτραπεί η συνεργασία των δύο κομμάτων, ώστε ο Νίκος Χριστοδουλίδης να μην απολέσει πολιτικούς συμμάχους πριν τις προεδρικές εκλογές του 2028.

Η πτώση στα ποσοστά του ΔΗΣΥ αποτελεί τον κρυφό πόθο του Προέδρου της Δημοκρατίας διότι θεωρεί πως μια τέτοια εξέλιξη θα φέρει σε δύσκολη θέση την Πινδάρου. Όχι μόνο θα δυσκολέψει την προσπάθεια συνεργασίας του ΔΗΣΥ με το ΔΗΚΟ αλλά θα καταστήσει πιο ευάλωτη την Πινδάρου στις προσπάθειες του Προεδρικού να εντάξει το κόμμα της Δεξιάς στο κυβερνητικό στρατόπεδο.

«Ούτε κατά διάνοια»

Πάντως, στέλεχος του ΔΗΣΥ, που συμμετέχει στα κεντρικά συλλογικά όργανα, δήλωσε στον «Π» ότι ποτέ δεν τέθηκε ενώπιον της ηγεσίας του κόμματος μια συγκροτημένη πρόταση από πλευράς Προέδρου της Δημοκρατίας για συμμετοχή του κόμματος στην κυβέρνηση. «Μπορεί», όπως είπε, «να υπήρξαν κάποιες έμμεσες παραινέσεις μέσω τρίτων προσώπων», ωστόσο τόνισε πως είναι αυτονόητο ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επιθυμεί να θέσει τον ΔΗΣΥ υπό τον έλεγχό του. «Ο Νίκος Χριστοδουλίδης», πρόσθεσε, «παρουσιάζεται ως το καλό παιδί της Δεξιάς, αφήνοντας να φανεί ότι ο ΔΗΣΥ είναι πεισματάρης».

Ακολούθως ξεκαθάρισε ότι εντός του ΔΗΣΥ υπάρχει μια σχολή σκέψης που στην ερώτηση εάν πρέπει το κόμμα να συμμετάσχει στην κυβέρνηση απαντά «ούτε κατά διάνοια». Πρόσθεσε δε ότι σχεδόν κανένας δεν επιθυμεί να επιστρέψει το κόμμα στα διλήμματα που δίχασαν τον ΔΗΣΥ το 2023. Τόνισε μάλιστα ότι δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο με την Αννίτα Δημητρίου πρόεδρο του κόμματος, υπενθυμίζοντας πως λήφθηκε συνεδριακή απόφαση τον Απρίλιο του 2023, η οποία έθετε τον ΔΗΣΥ στη θέση της υπεύθυνης αντιπολίτευσης έναντι της κυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη.

Το φλερτ

Κατά την κοινοβουλευτική περίοδο που ολοκληρώθηκε, διαφάνηκε ότι ο ΔΗΣΥ και το ΔΗΚΟ έχουν κοινές θέσεις και αντιλήψεις σε πάρα πολλά ζητήματα. Μάλιστα απερχόμενος βουλευτής του ΔΗΣΥ δήλωσε στον «Π» ότι τα δύο κόμματα ψήφιζαν με τον ίδιο τρόπο σε 8 από τις 10 προτάσεις νόμου, ενώ βουλευτής του ΔΗΚΟ ανέβασε το ποσοστό αυτό στο 95%, επισημαίνοντας πως ουδεμία νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης δεν θα περνούσε χωρίς τη βοήθεια του ΔΗΣΥ. Είναι ξεκάθαρο ότι το ένα κόμμα βλέπει το άλλο ως δυνητικό πολιτικό συνεργάτη. Μάλιστα υπήρξαν και διάφορες δημόσιες δηλώσεις από τις δύο πλευρές και είναι φανερό ότι τα δύο κόμματα βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση από τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις.

Η πρόταση

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι πριν λίγους μήνες ανώτατα στελέχη του ΔΗΣΥ βολιδοσκόπησαν μερίδα ΔΗΚΟϊκών στελεχών και έθεσαν στο τραπέζι πρόταση για στήριξη υποψηφιότητας Νικόλα Παπαδόπουλου για την προεδρία της Βουλής. Η προϋπόθεση που τέθηκε από τα στελέχη του ΔΗΣΥ ήταν ότι το ΔΗΚΟ θα πρέπει να αποχωρήσει από την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη. Οι συζητήσεις πάγωσαν λόγω βουλευτικών εκλογών και φαίνεται ότι θα υπάρξει σκληρή διαπραγμάτευση μετά τις 24 Μαΐου.

Πάντως βουλευτής του ΔΗΚΟ ανέφερε στον «Π» ότι δεν μπορεί να τίθεται ως προϋπόθεση η αποχώρηση του κόμματος από την κυβέρνηση. Υπέδειξε δε ότι ο πρόεδρος της Βουλής θα εκλεγεί στην πρώτη ολομέλεια του νέου νομοθετικού Σώματος που καθορίστηκε στις 4 Ιουνίου. «Το ΔΗΚΟ», πρόσθεσε, «δεν μπορεί να αποχωρήσει από την κυβέρνηση μέσα σε δέκα ημέρες». Ακολούθως είπε ότι «πρέπει να υπάρχει πραγματικός πολιτικός λόγος για να ληφθεί μια τέτοια απόφαση». Χαρακτήρισε δε απίθανο και πολιτικά ανορθόδοξο να αποχωρήσει το ΔΗΚΟ μέσα σε εκείνο το στενό χρονικό περιθώριο των 11 ημερών.

Crash test

Οι σχέσεις του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ θα δοκιμαστούν κατά τη διαδικασία εκλογής προέδρου της Βουλής. Εάν ο ΔΗΣΥ στηρίξει τυχόν υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου, τότε θα γίνει φανερό ότι υπάρχει πραγματική πολιτική χημεία μεταξύ των δύο δυνάμεων και σοβαρή προοπτική συνεργασίας στις προεδρικές εκλογές του 2028. Εάν όμως ο ΔΗΣΥ δεν στηρίξει υποψηφιότητα Νικόλα Παπαδόπουλου, τότε σημαίνει ότι υπάρχει ακόμη μεγάλος δρόμος να διανύσουν τα δύο κόμματα για τον σκοπό της σύναψης συμμαχίας και μεγάλη πιθανότητα να μην τα καταφέρουν.

Σενάρια

Τα στελέχη των δύο κομμάτων επισημαίνουν ότι οι οποιεσδήποτε αναλύσεις για την προεδρία της Βουλής είναι πρόωρες, αφού δεν λαμβάνουν υπόψη το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, το οποίο είναι άγνωστο και αποτελεί τη βασικότερη παράμετρο.

Ωστόσο, γίνονται ασκήσεις επί χάρτου και στα δύο κόμματα και ορισμένα στελέχη φαίνεται να έχουν το ίδιο σενάριο στο μυαλό τους. Το βασικό σενάριο σε αυτή τη μερίδα των ΔΗΚΟϊκών και συναγερμικών στελεχών είναι ότι ο ΔΗΣΥ θα διασφαλίσει 13 ή 14 έδρες και το ΔΗΚΟ 7 ή 8. Πρόκειται δηλαδή για 21 ή 22 έδρες στο σύνολο. Τα ίδια στελέχη θεωρούν επίσης ότι το ΕΛΑΜ θα εξασφαλίσει από 8 έως 10 έδρες. Συνεπώς υπολογίζουν ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα θα λάβουν συνολικά 27 ή 28 έδρες. Με βάση αυτό το σενάριο, θεωρούν πως το ΕΛΑΜ θα αναγκαστεί να στηρίξει τον υποψήφιο του ΔΗΚΟ και του ΔΗΣΥ και άρα υπάρχουν πολύ μεγάλες πιθανότητες να εκλέξουν πρόεδρο της Βουλής.

Το ΕΛΑΜ

Ο ΔΗΣΥ δεν επιθυμεί οποιαδήποτε συνεργασία με το ΕΛΑΜ. Αντίθετα, θεωρεί ότι είναι ένας από τους βασικότερους πολιτικούς αντιπάλους. Ο πρόεδρος του ΕΛΑΜ δήλωσε πρόσφατα ότι δεν πρόκειται το κόμμα του να στηρίξει υποψηφιότητα της Αννίτας Δημητρίου για την προεδρία της Βουλής. Εντούτοις στελέχη του ΔΗΣΥ αντιλαμβάνονται ότι το ΕΛΑΜ είναι πολιτικά απομονωμένο και δεν θα έχει πολλές επιλογές κατά τη διαδικασία εκλογής προέδρου της Βουλής. Είτε θα στηρίξει υποψήφιο της Κεντροδεξιάς είτε θα ευνοήσει με τη στάση του την εκλογή υποψηφίου από το ΑΚΕΛ και τις υπόλοιπες δυνάμεις. Άρα, για να μην χρεωθεί την εκλογή υποψηφίου στηριζόμενου από το ΑΚΕΛ, το ΕΛΑΜ θα αναγκαστεί να στηρίξει τις επιλογές του ΔΗΣΥ και του ΔΗΚΟ.

Το ίδιο σενάριο φαίνεται να υπάρχει και σε ορισμένα στελέχη του ΔΗΚΟ, με τη διαφορά ότι δεν θεωρούν πως το ΕΛΑΜ πρέπει να παραμείνει στην πολιτική απομόνωση. Μάλιστα στέλεχος του κεντρώου κόμματος δήλωσε στον «Π» ότι η πολιτική της απομόνωσης έχει εκτοξεύσει τα ποσοστά του ΕΛΑΜ. Παραδέχθηκε δε ότι είναι με τις ψήφους του ΕΛΑΜ που θα εκλεγεί ο Νικόλας Παπαδόπουλος εάν θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της Βουλής.

Μήλον της Έριδος

Το κόμμα του Νικόλα Παπαδόπουλου αντιλαμβάνεται πλήρως τις πολιτικές συνθήκες που δημιουργεί η αλλαγή του κομματικού χάρτη και η αναμενόμενη ανακατάταξη στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Η αντίληψη που υπάρχει είναι ότι το ΔΗΚΟ δεν θα πάψει να είναι ρυθμιστικός παράγοντας αλλά θα συνεχίσει να έχει κρίσιμο ρόλο. Θα είναι το μήλον της Έριδος ανάμεσα σε Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και ΔΗΣΥ, κάτι που θα προσφέρει στο ΔΗΚΟ μεγάλα διαπραγματευτικά περιθώρια ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2028. Το σίγουρο είναι ότι θα προσπαθήσει να μεγιστοποιήσει τα πολιτικά οφέλη του ανταγωνισμού μεταξύ Προεδρικού και Πινδάρου.

Άσος στο μανίκι

Ο ΔΗΣΥ τείνει χέρι συνεργασίας στο ΔΗΚΟ και γνωρίζει από τώρα ότι η στρατηγική του 2028 δεν μπορεί να στεφθεί με επιτυχία χωρίς μια συμμαχία με το κόμμα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Ωστόσο, δεν θα γίνει χαλί για να πατήσει πάνω ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ. Αντίθετα, θεωρεί ότι και ο Νικόλας Παπαδόπουλος αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις. Η αναμενόμενη πτώση στα ποσοστά του κεντρώου κόμματος θα καταστεί αιτία αμφισβήτησης του Νικόλα Παπαδόπουλου εντός του ΔΗΚΟ. Πόσω μάλλον αν καταλήξει στην πέμπτη ή έκτη θέση του κομματικού χάρτη. Συνεπώς, ο κ. Παπαδόπουλος θα χρειαστεί μια πολιτική νίκη και η προεδρία της Βουλής θα ενισχύσει τη θέση του εντός του κόμματος.

Εξάλλου, στέλεχος του ΔΗΣΥ δήλωσε στον «Π» ότι θα ήταν το ιδανικό σενάριο για την Αννίτα Δημητρίου η επανεκλογή στην προεδρία της Βουλής. Απέρριψε δε τα σενάρια που ήθελαν τον ΔΗΣΥ να υποχωρεί υπέρ της υποψηφιότητας του Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές σε μια τέτοια περίπτωση, λέγοντας πως η πρόεδρος του κόμματος θα μπορεί να διαπραγματευτεί τη θέση του προέδρου της Βουλής και να τη μετατρέψει σε ένα σημαντικό χαρτί για τις εκλογές του 2028. Υπενθύμισε μάλιστα την περίπτωση του Δημήτρη Χριστόφια, ο οποίος ήταν πρόεδρος του νομοθετικού Σώματος και εκλέχθηκε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσφέροντας την προεδρία της Βουλής στον Μάριο Καρογιάν.