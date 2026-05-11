Ανατροπή στην υπόθεση Ζαβράντωνα: Ακυρώθηκε η καταδίκη των 22 ετών από το Εφετείο - Διατάχθηκε επανεξέταση

Ακυρώθηκε από το Εφετείο η καταδίκη του Γιώργου Χριστοδούλου Ζαβράντωνα, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2022 είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 22 ετών για κατοχή και διακίνηση φορτίου με 15 κιλά κοκαϊνής, που κατασχέθηκε το 2019 στην Λακατάμια.

Όπως αναφέρει ο Reporter, το Εφετείο έκανε αποδεκτή θέση της υπεράσπισης περί κακοδικίας, εστιάζοντας κυρίως στην αλλαγή σύνθεσης του Κακουργιοδικείου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Βασικός μάρτυρας κατηγορίας στην υπόθεση ήταν ένας εκ των δύο προσώπων που είχαν ήδη καταδικαστεί για την ίδια υπόθεση και ο οποίος, μετά την επιβολή ποινής φυλάκισης 16 ετών, εντάχθηκε στο πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων της ΥΚΑΝ για να καταθέσει εναντίον του Ζαβράντωνα. Το Κακουργιοδικείο είχε κρίνει τη μαρτυρία του αξιόπιστη, ωστόσο τελικά έκρινε ένοχο τον Ζαβράντωνα μόνο σε δύο κατηγορίες που αφορούσαν κατοχή ναρκωτικών, αθωώνοντάς τον από τις κατηγορίες της συνομωσίας και της προμήθειας ναρκωτικών.

Σημειώνεται επίσης ότι στον συγκεκριμένο μάρτυρα κατηγορίας παραχωρήθηκε τελικά αναστολή ποινής από τη Νομική Υπηρεσία, με αποτέλεσμα να μην εκτίσει την ποινή φυλάκισης που του είχε επιβληθεί, παρότι κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ενώπιον του πρωτόδικου Δικαστηρίου είχε αναφερθεί πως η Εισαγγελία δεν προτίθετο να προχωρήσει σε τέτοιο μέτρο.

Σημειώνεται ότι, ο Ζαβράντωνας είχε συλληφθεί στα κατεχόμενα και παραδόθηκε στις κυπριακές Αρχές, ενώ μετά την καταχώρηση της υπόθεσης στο Δικαστήριο, η τότε υπεράσπιση έθεσε θέμα, σε σχέση με την παράνομη παράδοση του και έκανε λόγο για απαγωγή από τις κατοχικές αρχές.

Ακολούθησε η ενδιάμεση απόφαση του Κακουργιοδικείου, με το Εφετείο να υποδεικνύει ότι η εν λόγω απόφαση, έβαλε την σφραγίδα του φυσικού δικαστή και ως εκ τούτου δεν έρεπε η υπόθεση να εκδικαστεί στη συνέχεια από άλλο Κακουργιοδικείο.

Στη βάση αυτού, το Εφετείο διέταξε την επανεκδίκαση της υπόθεσης, η οποία θα πρέπει να καταχωρηθεί εντός δεκαπέντε ημερών, και την παραμονή του υπό κράτηση.