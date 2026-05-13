Απανθρακωμένη σορός στη Δεκέλεια: Καμία εκδοχή δεν αποκλείει η αστυνομία των Βάσεων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των αρχών των Βρετανικών Βάσεων στη Δεκέλεια για την υπόθεση εντοπισμού απανθρακωμένης σορού, με την Αστυνομία να ξεκαθαρίζει ότι πρόκειται για σύνθετη υπόθεση και πως όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Σε επίσημη ενημέρωση, οι αρχές αναφέρουν ότι οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς στην περιοχή, ενώ συλλέγονται και αξιολογούνται όλα τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες της υπόθεσης.

Η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων αποφεύγει σε αυτό το στάδιο οποιαδήποτε εκτίμηση για τα αίτια ή την ταυτότητα της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας ότι καμία εκδοχή δεν έχει αποκλειστεί.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς το κοινό να αποφεύγει τις εικασίες μέχρι την ολοκλήρωση των ερευνών.