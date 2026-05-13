Έκρηξη σε αυλή κατοικίας στη Γεροσκήπου, εντοπίστηκε μπουκάλι με εύφλεκτο υγρό

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Γεροσκήπου, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε αυλή κατοικίας, προκαλώντας αναστάτωση αλλά χωρίς να καταγραφούν ζημιές ή τραυματισμοί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία γύρω στις 00:30 Ελληνοκύπρια κάτοικος επικοινώνησε με την Αστυνομία αναφέροντας ότι ξύπνησε από ισχυρό θόρυβο, ο οποίος έμοιαζε με έκρηξη και προερχόταν από την αυλή της οικίας της.

Μέλη της Αστυνομίας έσπευσαν άμεσα στο σημείο και πραγματοποίησαν αρχικές εξετάσεις, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν οποιεσδήποτε ζημιές στην κατοικία ή στον περιβάλλοντα χώρο.

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι Αρχές εντόπισαν στην αυλή ένα σφραγισμένο πλαστικό μπουκάλι νερού που περιείχε εύφλεκτο υγρό, καθώς και αυτοσχέδιο αντικείμενο με εύφλεκτη ύλη και κροτίδα. Η κροτίδα φαίνεται να εξερράγη, χωρίς όμως να προκληθεί ανάφλεξη του υγρού, γεγονός που πιθανόν απέτρεψε σοβαρότερες συνέπειες.

Με το πρώτο φως της ημέρας συνεχίστηκαν οι εξετάσεις από τα αρμόδια συνεργεία και διαπιστώθηκε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από εργοστασιακή κροτίδα.

Στο σημείο εξακολουθούσε να βρίσκεται και η φιάλη με το εύφλεκτο περιεχόμενο, η οποία παραλήφθηκε για επιστημονικές εξετάσεις.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τοποθετήθηκαν τα αντικείμενα στην αυλή, καθώς και τα κίνητρα πίσω από την ενέργεια. Την υπόθεση διερευνά το ΤΑΕ Πάφου.

