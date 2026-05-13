Μετά το Μπαϊράμι η κατάθεση τουρκικού νομοσχεδίου για τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες

Μετά το Μπαϊράμι η τουρκική κυβέρνηση του ΑΚΡ ετοιμάζεται να καταθέσει στην τουρκική Εθνοσυνέλευση νέο πακέτο νομοθετικών προτάσεων, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει σχέδιο νόμου για τον καθορισμό των τουρκικών «θαλάσσιων ζωνών» σε Αιγαίο, Μεσόγειο και Μαύρη Θάλασσα.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο Άνκα, η σχετική πρόταση νόμου, που αφορά τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες και την υφαλοκρηπίδα, αναμένεται να υποβληθεί μετά το Μπαϊράμι Θυσιών που τελειώνει στις 30 Μαΐου.

Για το θέμα φέρεται να βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία με το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ τεχνικές εκθέσεις έχουν ετοιμάσει και η Διοίκηση Ναυτικών Δυνάμεων, καθώς και η Διοίκηση Ακτοφυλακής.

Αξιωματούχοι του ΑΚΡ υποστηρίζουν ότι με τη ρύθμιση θα «οριστούν» οι θαλάσσιες δικαιοδοσίες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς και η υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο. Όπως ανέφεραν, «θα είναι ένας βασικός νόμος» και «η Τουρκία θα καθορίσει τους κανόνες που θα εφαρμόζει για τις δικές της ζώνες δικαιοδοσίας».

Το σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε στάδιο επεξεργασίας και, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα κατατεθεί στην προεδρία της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης μετά την εορταστική περίοδο.

ΚΥΠΕ