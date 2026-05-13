Η ΕΚΤ καλεί τις τράπεζες να προετοιμαστούν για κυβερνοεπιθέσεις με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Φρανκ Έλντερσον, κάλεσε την Τετάρτη τις τράπεζες της Ευρωζώνης να προετοιμαστούν άμεσα για πιθανές κυβερνοεπιθέσεις που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια του μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Mythos της Άνθροπικ ή παρόμοιων εργαλείων.

Ο Έλντερσον, ο οποίος είναι Αντιπρόεδρος του εποπτικού βραχίονα της ΕΚΤ για τις τράπεζες, δήλωσε σε συνέντευξή του στο ενημερωτικό δελτίο Supervision Newsletter της ΕΚΤ ότι η έλλειψη πρόσβασης των τραπεζών της Ευρωζώνης στο Mythos καθιστά το ζήτημα ακόμη πιο σοβαρό.

«Η έλλειψη πρόσβασης δεν αποτελεί δικαιολογία για αδράνεια. Αντίθετα, καθιστά ακόμη πιο κρίσιμο οι τράπεζες να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να δράσουν τώρα», ανέφερε.

Το Reuters μετέδωσε αυτή την εβδομάδα ότι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, οι οποίες έχουν εξασφαλίσει πρόωρη πρόσβαση στο Mythos, σπεύδουν να διορθώσουν δεκάδες αδυναμίες στα συστήματα δεδομένων τους που εντόπισε το εργαλείο.

Το Mythos θεωρείται από ειδικούς στην κυβερνοασφάλεια ως μια σημαντική πρόκληση για τον τραπεζικό κλάδο και τα τεχνολογικά του συστήματα, προκαλώντας σειρά προειδοποιήσεων από ρυθμιστικές αρχές και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Ο Έλντερσον προειδοποίησε ότι οι τράπεζες πρέπει να προετοιμαστούν και για μελλοντικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που θα μπορούσαν να επιτρέπουν ακόμη πιο επιθετικές κυβερνοεπιθέσεις.

«Πρέπει να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε ακόμη πιο ισχυρά μελλοντικά μοντέλα που ενδέχεται να κυκλοφορήσουν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα», σημείωσε.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η ΕΚΤ μελετά αμυντικά μέτρα απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις που καθοδηγούνται από το Mythos, ενώ βρίσκεται σε μειονεκτική θέση λόγω της έλλειψης πρόσβασης στο μοντέλο.

Το παγκόσμιο χάσμα πρόσβασης στο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ενδέχεται να διευρυνθεί περαιτέρω για την Ευρώπη, καθώς οι τρεις μεγαλύτερες τράπεζες της Ιαπωνίας αναμένεται να λάβουν άδεια να ξεκινήσουν εργασία με το Mythos μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες.

Ο Έλντερσον τόνισε ότι οι τράπεζες — καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες στους οποίους βασίζονται — πρέπει να διορθώσουν γρήγορα ακόμη και μικρές ευπάθειες, οι οποίες μέχρι σήμερα αντιμετωπίζονταν συνήθως μόνο στο πλαίσιο πιο μακροχρόνιων κύκλων αναβαθμίσεων λογισμικού.

Πηγή: ΚΥΠΕ