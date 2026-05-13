Στα άκρα η διαμάχη στο Τμήμα Δασών: 48ωρη απεργία στις 25 και 26 Μαΐου

Σε 48ωρη απεργία στις 25 και 26 Μαΐου του 2026 κατέρχονται οι Δασοπυροσβέστες / Πυροφύλακες, που στελεχώνουν το Τμήμα Δασών, διαμαρτυρόμενοι για την παραβίαση του Σχεδίου Υπηρεσίας τους από το Τμήμα Δασών.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους η ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ αναφέρουν πως η παραβίαση του Σχεδίου Υπηρεσίας μειώνει σε μεγάλο βαθμό την ετοιμότητα των Δασοπυροσβεστών να ανταποκριθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα στη κατάσβεση πυρκαγιών και δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια και τη ζωή τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους στη κατάσβεση πυρκαγιών.

Όπως σημειώνουν, το Τμήμα Δασών δεν εφαρμόζει όσα είχαν συμφωνηθεί μεταξύ των συντεχνιών ΟΕΚΔΥ ΣΕΚ, ΠΑΣΥΕΚ ΠΕΟ και ΔΕΕ ΚΔΟΚΩ ΔΕΟΚ, με την Κυβέρνηση ως εργοδότη στη Μικτή Εργατική Επιτροπή στη παρουσία και του Διευθυντή του Τμήματος Δασών.

«Παρόλο που με την έναρξη της περσινής περιόδου Δασοπυρόσβεσης εφαρμόστηκαν τα συμφωνηθέντα την φετινή περίοδο το Τμήμα Δασών αποφάσισε να μην τα εφαρμόζει. Έχουν σταλθεί επιστολές και πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών για να εφαρμοστούν τόσο το Σχέδιο Υπηρεσίας του επαγγέλματος όσο και τα συμφωνηθέντα», αναφέρουν οι συντεχνίες.

Σύμφωνα με τις συντεχνίες, πέραν των θεμάτων ασφάλειας των δασών και των Δασοπυροσβεστών, δεν εφαρμόζεται και η αποζημίωση σε όσους έχουν επιλεγεί και έχουν υπό την ευθύνη, τον χειρισμό, τη συντήρηση και καλή λειτουργία των βαρέων πυροσβεστικών οχημάτων και τους εξοπλισμού τους.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις αναφέρουν ότι μετά την εξάντληση του διαλόγου με τον Διευθυντή κάλεσαν τους Δασοπυροσβέστες/ Πυροφύλακες να τηρούν το Σχέδιο Υπηρεσίας τους και ο Διευθυντής απείλησε και προχώρησε σε επιστολές για πειθαρχικά μέτρα εναντίον Δασοπυροσβεστών.

Η απόφαση για απεργιακά μέτρα έχει ληφθεί για να προστατεύσει τα δάση και τους Δασοπυροσβέστες οι οποίοι μάχονται, με κίνδυνο της ζωής τους, για να σώσουν τα δάση, καταλήγουν.

ΚΥΠΕ