Χριστοδουλίδης: Η κυπριακή ναυτιλία δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη

Η κυπριακή ναυτιλία δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη και η φιλοδοξία μας δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαιρετίζοντας την 37η Γενική Συνέλευση του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου (ΚΝΕ), που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, στη Λεμεσό.

Στην ομιλία του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι, το 2026, ο ναυτιλιακός τομέας της Κύπρου είναι πιο δυνατός από ποτέ και υπέδειξε πως «σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από γεωπολιτικές εντάσεις, οικονομική αβεβαιότητα και ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές, η Κύπρος επέλεξε, όχι απλώς να προσαρμοστεί, αλλά να ηγηθεί».

Υπενθύμισε ότι το Κυπριακό Νηολόγιο έχει αυξηθεί κατά 23%, από τον Σεπτέμβριο του 2023, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδό του τα τελευταία 25 χρόνια και τα έσοδα του τομέα διαχείρισης πλοίων αυξήθηκαν κατά 19% μεταξύ του πρώτου εξαμήνου του 2023 και του δεύτερου εξαμήνου του 2025, ενώ τα έσοδα από το Σύστημα Φόρου Χωρητικότητας αυξήθηκαν κατά 8,6% το 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

«Αυτές οι εξελίξεις ευθυγραμμίζονται πλήρως με τον στόχο της κυβέρνησής μας για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, προώθηση των ναυτιλιακών δεξιοτήτων και ενίσχυση ενός ανθεκτικού, βασισμένου στην καινοτομία ναυτιλιακού τομέα», συμπλήρωσε.

Λέγοντας ότι μία από τις βασικές προτεραιότητες είναι η επέκταση των υπηρεσιών που βασίζονται στην καινοτομία και ενισχύουν το ναυτιλιακό μας σύμπλεγμα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέδειξε ότι η Κύπρος επωφελείται ήδη από ένα ευρύ οικοσύστημα που υποστηρίζει την πλοιοκτησία και τη διαχείριση πλοίων, και πως «η νέα μας πρωτοβουλία στοχεύει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης στις προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, την έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και τις υπηρεσίες στον τομέα των σκαφών αναψυχής».

Μέσα από τη δημιουργία ενός σύγχρονου πλαισίου, που με τη σειρά του δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη αυτών των δραστηριοτήτων στην Κύπρο, συνέχισε, «υποστηρίζουμε την εθνική οικονομική ανάπτυξη, προσφέρουμε νέες ευκαιρίες για κυπριακές εταιρείες και ανοίγουμε επαγγελματικές πορείες υψηλής εξειδίκευσης για νέους πτυχιούχους». «Αυτή η προσπάθεια θα επιτρέψει στο ναυτιλιακό μας σύμπλεγμα να συνεχίσει να εξελίσσεται με ευελιξία, καινοτομία και μακροπρόθεσμο όραμα», συμπλήρωσε.

Ταυτόχρονα, υπογράμμισε ότι η Κύπρος επενδύει και στην περαιτέρω ενίσχυση του διεθνούς της αποτυπώματος, υπενθυμίζοντας την επανεκλογή της στην Κατηγορία Γ του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), εξασφαλίζοντας την 7η θέση παγκοσμίως, σε σύγκριση με τη 12η θέση που εξασφάλισε πριν από δύο χρόνια.

«Για πρώτη φορά, η Κύπρος κατέχει θέση Αντιπροέδρου στην Νομική Επιτροπή του ΙΜΟ, ένα ορόσημο στη ναυτιλιακή μας διπλωματία και μια αναγνώριση της εμπειρογνωμοσύνης που φέρνουμε στη λήψη αποφάσεων παγκοσμίως», ανέφερε.

Στο πλαίσιο ενίσχυσης του διεθνούς αποτυπώματος της Κύπρου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε και στην περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας της χώρας με εταίρους στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και στην ευρύτερη περιοχή, μέσα από την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας και δρομολόγησης της πρώτης Κοινής Ναυτιλιακής Επιτροπής Κύπρου – Αιγύπτου.

Όπως είπε, η συνεχής παρουσία μας σε διεθνή ναυτιλιακά κέντρα διασφαλίζει ότι η Κύπρος αποτελεί μέρος κάθε σημαντικής ναυτιλιακής συζήτησης που διαμορφώνει το μέλλον του κλάδου και τόνισε ότι «η Κύπρος δεν παρακολουθεί απλώς τις παγκόσμιες εξελίξεις, αλλά αποτελεί μέρος της διαμόρφωσής τους».

Ο Πρόεδρος είπε επίσης πως η Κύπρος συνεχίζει να κοιτά προς το μέλλον, κτίζοντας υποδομές που υποστηρίζουν την μακροπρόθεσμη εθνική ανάπτυξη, υπενθυμίζοντας την έναρξη λειτουργίας της μονοθυριδικής εξυπηρέτησης, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, τη δημιουργία συμβουλευτικών επιτροπών για την ανταγωνιστικότητα της σημαίας και του ναυτιλιακού μας συμπλέγματος, καθώς και τις πρωτοβουλίες και κίνητρα επί περιβαλλοντικών ζητημάτων.

«Όλα δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση, μια σύγχρονη, ευέλικτη, προσανατολισμένη στις υπηρεσίες ναυτιλιακή διοίκηση», σημείωσε, ενώ έκανε αναφορά και στη θαλάσσια επιβατική σύνδεση Κύπρου – Ελλάδας, η οποία «αποδεικνύει πως όταν προσφέρεις στους πολίτες νέες ευκαιρίες, αυτοί τις αγκαλιάζουν».

Όσον αφορά στον τουρισμό κρουαζιέρας, εξέφρασε τη θέση ότι «ανακάμπτει δυναμικά» και σημείωσε ότι, μόνο το 2025, οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 30%, ενισχύοντας την Κύπρο ως προορισμό με στρατηγικό δυναμικό.

Επιπλέον, συνέχισε, η Κυβέρνηση βρίσκεται στο τελικό στάδιο εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση του τουρισμού κρουαζιέρας στην Κύπρο, «η οποία θα οδηγήσει σε ένα στοχευμένο σχέδιο δράσης», ενώ υπέδειξε πως , ταυτόχρονα, αναπτύσσεται ένα πιο ελκυστικό πλαίσιο για τα σκάφη αναψυχής.

Τονίζοντας ότι η επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό παραμένει στο επίκεντρο της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Κυβέρνησης, ο ΠτΔ είπε πως ενισχύεται η ναυτική εκπαίδευση, προετοιμάζεται η επόμενη γενιά για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και προωθείται η ισότητα των φύλων σε ολόκληρο τον τομέα.

«Οι υποτροφίες και οι στοχευμένες πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν τη συμμετοχή των Κυπρίων γυναικών στις ναυτιλιακές σπουδές αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας για μια σύγχρονη, ποικιλόμορφη και έτοιμη για το μέλλον βιομηχανία, ακριβώς επειδή πιστεύουμε ακράδαντα ότι ένας ανταγωνιστικός ναυτιλιακός τομέας πρέπει να αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα ταλέντα», πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μίλησε και για τις πρωτοβουλίες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, η οποία «έδωσε την ευκαιρία να θέσουμε τη ναυτιλία στην πρώτη γραμμή, ιδιαίτερα σε μια εποχή που η ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής στρατηγικής αυτονομίας».

Υπενθύμισε την πρόσφατη Διακήρυξη της Λευκωσίας, μέσω της οποίας «έχουμε θέσει το ναυτιλιακό εργατικό δυναμικό στο επίκεντρο της συζήτησης» και τόνισε ότι η Κύπρος ηγείται τον διαπραγματεύσεων για την Βιομηχανική Ναυτιλιακή Στρατηγική της ΕΕ, «μια πρωτοβουλία που έχει σχεδιαστεί για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης και τη διασφάλιση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας».

Η Κύπρος, σημείωσε, συντονίζει αυτές τις διαπραγματεύσεις με στόχο την υιοθέτηση των Συμπερασμάτων του Συμβουλίου, στο Συμβούλιο Μεταφορών, στο Λουξεμβούργο, τον ερχόμενο Ιούνιο.

«Καθ' όλη τη διάρκεια της Προεδρίας, η Κύπρος έχει επίσης δεσμευτεί να διασφαλίσει ότι η ΕΕ μιλάει με σαφήνεια, ενότητα και αυτοπεποίθηση καθώς η παγκόσμια ναυτιλιακή ρύθμιση συνεχίζει να εξελίσσεται», πρόσθεσε.

Καταληκτικά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι «η κυπριακή ναυτιλία δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη και η φιλοδοξία μας δεν ήταν ποτέ μεγαλύτερη» και διαμήνυσε ότι «μαζί, με ενότητα, αυτοπεποίθηση και όραμα, διαμορφώνουμε ένα μέλλον στο οποίο η κυπριακή ναυτιλία θα συνεχίσει να συγκαταλέγεται στις καλύτερες στον κόσμο».

Πηγή: ΚΥΠΕ