Τον ακινητοποίησαν, τράβηξαν μαχαίρι και τον τραυμάτισαν - Έφυγαν με το πορτοφόλι του

Στη σύλληψη 32χρονου προχώρησε η Αστυνομια

Στη σύλληψη 32χρονου προχώρησε χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά ληστεία, μαχαιροφορία, κατοχή και μεταφορά επιθετικού οργάνου.

Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία, από 32χρονο, στις 09/05/2026, γύρω στις 8μ.μ., ενώ βρισκόταν σε περιοχή της Λευκωσίας, τον προσέγγισαν δύο πρόσωπα και του ζήτησαν χρήματα. Ένας εκ των δραστών, ανέσυρε μαχαίρι και τραυμάτισε ελαφρά τον παραπονούμενο, ενώ ο δεύτερος τον χτύπησε με ξύλο στο χέρι. Αφού τον ακινητοποίησαν, του έκλεψαν το πορτοφόλι του που περιείχε χρηματικό ποσό.

Ο 32χρονος εντοπίστηκε και συνελήφθη από μέλη του Υποσταθμού Λήδρας, χθες το βράδυ, ενώ σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον Δικαστηρίου για έκδοση διατάγματος κράτησης.

Το ΤΑΕ Λευκωσίας διερευνά την υπόθεση.

