Γνωρίστε τους υποψηφίους του ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ για τις βουλευτικές εκλογές

Υποψήφιοι επαρχίας Λευκωσίας:

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ 1 ΔΟΥΛΑΠΠΑΣ Μιχάλης 2 ΚΟΡΝΙΩΤΗΣ Μάριος 4 3 ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ Κυπρούλα ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Άγγελος 5 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Άρτεμις AAZAPOY Ανδρέας 8 7 ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ Γεωργία ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Αλέξης 9 ΠΑΝΑΓΗ Παναγιώτης 10 ΠΑΡΡΗΣ Πλούταρχος 12 ΠΑΣΙΑΣ Σοφοκλής ΠΕΤΤΕΜΕΡΙΔΗΣ Φειδίας 13 ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ Χριστόφορος ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ Ανδρέας 15 16 া TOPNAPITH ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Ραμόνα Αδάμος"

Υποψήφιοι επαρχίας Λεμεσού:

Μπορεί να είναι εικόνα ένα ή περισσότερα άτομα και κείμενο που λέει "ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ 1 ANAPEOY Σάββας 3 2 ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ευθύμιος 4 ΙΓΝΑΤΙΟΥ Γεώργιος Γεώη ΛΟΥΤΣΙΟΥ Νέλλη 5 6 7 ΦΡΑΓΚΕΣΚΙΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Άννα Χριστόφορος λυσιμάχη 8 ΧΡΙΣΤΟΥ Έλεν"

Υποψήφιοι επαρχίας Αμμοχώστου:

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026 ΣΗΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΠΑΝΩΚ 1 ΒΑΡΔΑΚΗ Ζήνα 2 BOYTHPOY Σάββας 4 3 ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ Γεώργιος ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ Χριστάκης 5 6 7 ΚΑΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ_ΠΑΝΑΓΙΩΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΡΑΣΧΟΥ (Βουνός) Μάριος Δέσποινα Αντώνης 8 ΠΕΤΡΟΥ Άγγελος"

Υποψήφιοι επαρχίας Λάρνακας:

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026 ΣΗΚΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ ΠΑΝΩ 1 1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ Μάριος 2 3 ΧΟΜΕΝΚΟ Άννα ΧΡΙΣΤΟΥ Σωτήρης"

Υποψήφιοι επαρχίας Πάφου:

Μπορεί να είναι εικόνα ένα ή περισσότερα άτομα και κείμενο που λέει "ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΠΑΦΟΥ ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩΗ 1 1 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ Ιωάννα 2 ΖΑΝΝΟΥΠΑΣ Σάββας 4 3 ΞΙΝΑΡΗΣ Στέφανος ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ Ιάκωβος"

Υποψήφιοι επαρχίας Κερύνειας:

Μπορεί να είναι εικόνα ‎κείμενο που λέει "‎ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2026 ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ ΣΗΚΟΥ דמ 1 1 ΙΩΣΗΦ Πωλίνα 2 ΜΗΧΑΗΛΙΔΗΣ Γιώργος‎"‎

