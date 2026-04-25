Αφθώδης πυρετός: Πρόστιμα για παράνομες μετακινήσεις ζώων

Οκτώ διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 45.000 ευρώ για παραβάσεις μετακινήσεων, έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της εφαρμογής ειδικού Διατάγματος για τον αφθώδη πυρετό και των μέτρων για την αντιμετώπιση της κρίσης. Επιπλέον, για έξι σοβαρές περιπτώσεις παραβάσεων έχουν καταχωριστεί υποθέσεις στην Αστυνομία για περαιτέρω διερεύνηση. Για τα πιο πάνω ενημερώνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, επιβεβαιώνοντας τις αναφορές σε προηγούμενο διάστημα για παράνομες μεταφορές ζώων στο Παλιομέτοχο.

Εξηγήσεις από Πίπη

Το ζήτημα της παράνομης μεταφοράς ζώων στο Παλιομέτοχο τέθηκε την Πέμπτη στην Επιτροπή Γεωργίας της Βουλής, με τον βουλευτή Λίνο Παπαγιάννη να καταγγέλλει, ότι όταν προ δύο εβδομάδων δόθηκε άδεια για να σφαγούν ζώα σε σφαγείο φορτηγό, που μετέφερε τα ζώα, κατέληξε από το σφαγείο, στο Παλιομέτοχο. Από την πλευρά του ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Χριστόδουλος Πίπης, ανέφερε, ότι δεν δόθηκε καμιά άδεια για να γίνει μετακίνηση προς το σφαγείο και η Υπηρεσία έχει προχωρήσει σε επιβολή διοικητικών προστίμων. Σημείωσε επίσης, ότι η υπόθεση έχει αναφερθεί στην Αστυνομία για διερεύνηση. Πρόσθεσε ότι πέρα από το συγκεκριμένο περιστατικό, εντοπίστηκαν και άλλες παράνομες δραστηριότητες εκ μέρους των κτηνοτρόφων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θανάτωσης ζώων.

Διασπορά διαφορετικών ειδών

Ειδικά στο Παλιομέτοχο, εντοπίζεται το ένα από τα δύο τελευταία νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού, για τα οποία μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής τα δεδομένα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών αφορούσαν 104. Πρόκειται για κρούσμα σε φάρμα αιγοπροβάτων. Συγκεκριμένα είναι η πρώτη μονάδα αιγοπροβάτων που προσβάλλεται στην περιοχή, αμέσως μετά την ανίχνευση του ιού σε τρία γειτονικά χοιροστάσια, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διασπορά του ιού μεταξύ διαφορετικών ειδών ζώων στην ίδια γεωγραφική ζώνη.

Αυτή η διαπίστωση προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, όπως δήλωσε την Παρασκευή στον ΠΟΛΙΤΗ 107.6 ο επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής για την ανασυγκρότηση και αναβάθμιση της κτηνοτροφίας, δρ. Σταύρος Μαλάς.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται

Με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση για την επιβολή των διοικητικών προστίμων, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σημειώνουν, ότι με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα που αξιολογούνται διαρκώς, διαφαίνεται ότι η ανθρώπινη δραστηριότητα, μέσω μετακινήσεων, επαφών και μεταφοράς, μεταξύ άλλων, μολυσμένων υλικών, προϊόντων, εξοπλισμού και διακίνησης οχημάτων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στη μετάδοση της νόσου. Για αυτό επαναλαμβάνουν ότι η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει σημαντικότατο μέτρο για την ανακοπή της μετάδοσης του ιού. «Οι έλεγχοι συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς και καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι να τηρούν πιστά τις πρόνοιες του Διατάγματος και τις οδηγίες της Αρμόδιας Αρχής», αναφέρεται εξάλλου στην ίδια ανακοίνωση.

«Δεν μπορεί να εξαιρεθεί η Κύπρος»

Στις δηλώσεις του στο ραδιόφωνο του ΠΟΛΙΤΗ ο δρ. Μαλάς σημείωσε επίσης, ότι δεν μπορεί να μην εφαρμοστεί η θανάτωση ζώων στην Κύπρο, ως σχόλιο απέναντι στις αξιώσεις των διαμαρτυρόμενων κτηνοτρόφων, οι οποίοι προχώρησαν σε κινητοποιήσεις την περασμένη Πέμπτη. Όπως εξήγησε, η πρακτική αυτή εφαρμόζεται εδώ και δεκαετίες από την ΕΕ, καθώς ο ιός μεταλλάσσεται πολύ εύκολα και εξαπλώνεται με ταχύτητα εντός των μονάδων. Παράλληλα, τόνισε ότι αρκετός κόσμος έχει πέσει θύμα παραπληροφόρησης γύρω από το συγκεκριμένο μέτρο.

Αναφερόμενος στη μετάδοση του ιού, ο δρ. Μαλάς ανέφερε, ότι έχουν καταγραφεί πέντε διαφορετικές εστίες σε συνολικά 104 μονάδες και υπάρχει σαφής εικόνα για τον τρόπο διασποράς. Όπως είπε, η εξάπλωση από την Ορόκλινη συνδέεται με παράνομη μετακίνηση επιμολυσμένων ζώων πριν από τις 19 Φεβρουαρίου, διευκρινίζοντας, ότι δεν σχετίζεται με περιοχές όπως η Δρομολαξιά ή το Δάλι. Για την περίπτωση της δυτικής Λευκωσίας σημείωσε, ότι βρίσκεται ακόμη υπό διερεύνηση, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρξε αερογενής μετάδοση. Μάλιστα ο δρ. Μαλάς, υπέδειξε, ότι ο ιός από τα κατεχόμενα ήρθε με δύο πόδια, δηλαδή παράνομα κάποιοι τον μετέφεραν και το ξέρουν.

Συγκρατημένη αισιοδοξία

Την ίδια ώρα, εμφανίστηκε συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία της επιδημίας, επισημαίνοντας, ότι ο εμβολιασμός φαίνεται να αρχίζει να αποδίδει, ιδιαίτερα σε περιοχές όπως η Αθηένου, όπου εφαρμόστηκε έγκαιρα. Υπογράμμισε ωστόσο, ότι η διαχείριση του ιού θα είναι μακροχρόνια διαδικασία και ότι η κοινωνία θα χρειαστεί να μάθει να ζει με αυτόν, σημειώνοντας, ότι με βάση τα μέτρα που έχουν ληφθεί, η εικόνα παρουσιάζεται ήδη βελτιωμένη.