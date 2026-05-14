Μάχη κατά της σπατάλης νερού στην Αμμόχωστο: Επένδυση €2 εκατ. για αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης

Συμβόλαια για επιδιόρθωση βλαβών στο υδρευτικό δίκτυο υπέγραψε ο ΕΟΑ Αμμοχώστου την Πέμπτη. Τα συμβόλαια αφορούν τους Δήμους Παραλιμνίου-Δερύνειας και Αγίας Νάπας.

Συγκεκριμένα, αφορούν την εκσκαφή, παλινόρθωση και συναφείς εργασίες σε δρόμους και πεζοδρόμια για επιδιόρθωση βλαβών στο υδρευτικό δίκτυο του ΕΟΑ Αμμοχώστου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΑ, το ποσό του κάθε συμβολαίου ανέρχεται σε €972.850 πλέον ΦΠΑ, ενώ η διάρκεια εκτέλεσης των έργων είναι 24 μήνες ή μέχρι την εξάντληση του ποσού του συμβολαίου. Ανάδοχος και των δύο συμβολαίων είναι η εταιρεία «Λ&Λ Εργολάβοι Χωματουργικών Εργασιών ΛΤΔ».

Στόχος, όπως αναφέρεται, είναι η αντιμετώπιση των απωλειών πόσιμου νερού και η βελτίωση της αξιοπιστίας του δικτύου ύδρευσης στις περιοχές της επαρχίας Αμμοχώστου. Υπολογίζεται ότι μέσα από τα συγκεκριμένα συμβόλαια θα επιδιορθωθούν πέραν των 3.000 βλαβών.

Η υπογραφή των συμβολαίων πραγματοποιήθηκε από τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Αμμοχώστου Γιάννη Καρούσο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας Λάμπρο Λάμπρου, στην παρουσία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή και της Διευθυντικής Ομάδας, καθώς και προσωπικού του Οργανισμού.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου Γιάννης Καρούσος ανέφερε ότι οι απώλειες νερού στο υδρευτικό δίκτυο του ΕΟΑ φτάνουν περίπου το 36%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό που επηρεάζει τόσο τη σωστή διαχείριση του νερού όσο και το λειτουργικό κόστος του Οργανισμού. "Μέσα από τα συγκεκριμένα συμβόλαια προχωρούμε για πρώτη φορά σε μια οργανωμένη και στοχευμένη προσπάθεια αντιμετώπισης μεγάλου αριθμού βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης, με στόχο τη σημαντική μείωση των απωλειών πόσιμου νερού".

Πρόσθεσε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες σημαντικές παρεμβάσεις και έργα για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του ΕΟΑ Αμμοχώστου, όπως η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών νερού, με στόχο ένα πιο σύγχρονο, αποδοτικό και αξιόπιστο δίκτυο ύδρευσης για όλους τους πολίτες της επαρχίας μας.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πολιτικής Συνοχής «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΥΠΕ