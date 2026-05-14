Ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Πρόκειται για μια εξέλιξη με τεράστιο συμβολισμό, καθώς είναι η πρώτη φορά στα χρονικά του Ελληνικού Κοινοβουλίου που Κύπριος Πρόεδρος προσφωνεί το σώμα μετά από επίσημη πρόσκληση.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα η ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων. Η πρόσκληση είχε απευθυνθεί από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, κατά την επίσκεψή του στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία τον περασμένο Μάρτιο.

Τόσο η Λευκωσία όσο και η Αθήνα είχαν προδιαγράψει τη σημερινή ημέρα ως ένα «ιστορικό ορόσημο». Η Προεδρία της Δημοκρατίας, σε παλαιότερη παρέμβασή της, υπογράμμισε ότι η κίνηση αυτή αντανακλά το βάθος των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών και αποτελεί εξέλιξη ιδιαίτερης βαρύτητας για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είχε αποδεχθεί την πρόσκληση με θέρμη, χαρακτηρίζοντάς την ως «μεγάλη τιμή» για τον ίδιο και τον κυπριακό ελληνισμό. Από την πλευρά του, ο κ. Κακλαμάνης είχε δώσει το στίγμα της μοναδικότητας του γεγονότος, τονίζοντας πως η παρουσία του Κύπριου Προέδρου στο βήμα της Ολομέλειας αποτελεί μια πρωτόγνωρη θεσμική κίνηση που ενισχύει τους άρρηκτους δεσμούς των δύο χωρών.

 

