Θετικός σε νάρκοτεστ ο οδηγός που παρέσυρε τον 24χρονο εργάτη στον αυτοκινητόδρομο – Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση ο νεαρός

Στη σύλληψη 37χρονου οδηγού, μετά από θετική ένδειξη σε προκαταρκτικό έλεγχο νάρκοτεστ, προχώρησε η Αστυνομία σε σχέση με οδική σύγκρουση την Πέμπτη στον αυτοκινητόδρομο Πάφου–Λεμεσού, κατά την οποία τραυματίστηκε σοβαρά 24χρονος εργάτης, ο οποίος νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η σύγκρουση σημειώθηκε γύρω στις 9:40 π.μ., στο ύψος της Σωτήρας, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 37χρονος, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε τον 24χρονο, ο οποίος εργαζόταν σε συνεργείο εκτέλεσης έργων στον αυτοκινητόδρομο.

Στη συνέχεια, το όχημα προσέκρουσε σε μεγάλο φωτεινό αναλάμπον βέλος και ακινητοποιήθηκε.

Ο 24χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη πολυτραυματισμό.

Η Τροχαία Λεμεσού και ο Αστυνομικός Σταθμός Επισκοπής συνεχίζουν τις εξετάσεις.

