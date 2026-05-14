Πυρκαγιά απείλησε το δάσος Λυθροδόντα στην τοποθεσία «Λεμονιές» - Πρόλαβαν τα χειρότερα οι δασοπυροσβέστες

Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά στην τοποθεσία “Λεμονιές”, της κοινότητας Λυθροδόντα, η οποία έθεσε σε κίνδυνο το κρατικό δάσος στην περιοχή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών.

Όπως αναφέρει το Τμήμα Δασών, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17:00, στην τοποθεσία “Λεμονιές”, της κοινότητας Λυθροδόντα, της επαρχίας Λευκωσίας και έθεσε σε κίνδυνο το κρατικό δάσος Λυθροδόντα, αφού ξέσπασε μόλις 150 μέτρα από τα όριά του.

«Η επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο στις 17:13, αφού έκαψε μικρή έκταση καλυμμένη με χαμηλή άγρια βλάστηση», σημειώνει.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 14 άτομα του Τμήματος Δασών με τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα και ένα βυτιοφόρο όχημα.

Σημειώνεται ότι τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται από την Αστυνομία.

