Τραμπ στο Fox: Η Κίνα δεσμεύτηκε να μην δώσει όπλα στο Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε στο Fox News λεπτομέρειες σχετικά με τις συνομιλίες του με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ όσον αφορά τη σύγκρουση με το Ιράν, τονίζοντας ότι το Πεκίνο δεν θα προμηθεύσει όπλα στην Τεχεράνη.

Όπως δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο, ο Σι Τζινπινγκ του υποσχέθηκε ότι «δεν πρόκειται να δώσει στρατιωτικό εξοπλισμό» στο Ιράν.

«Αυτή είναι μια σημαντική δήλωση. Το είπε σήμερα», είπε ο Τραμπ για να προσθέσει ότι ο Κινέζος ηγέτης το είπε «με έμφαση».

Αυτό που επισήμως έγινε γνωστό, είναι ότι ο Τραμπ είχε ήδη δηλώσει ότι η Κίνα συμφώνησε να βοηθήσει τις ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν, σε ό,τι αφορά την επίλυση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί, ενώ οι δύο χώρες συμφώνησαν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

