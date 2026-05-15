«Γαβγίζουν» οι Δήμοι για τον νόμο περί σκύλων και βάλλουν κατά της Βουλής - Κάνουν λόγο για πισωγύρισμα

Έντονη αντίδραση προκαλεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση η τελική μορφή του τροποποιητικού νόμου για τους σκύλους, με την Ένωση Δήμων Κύπρου να κάνει λόγο για σοβαρό πισωγύρισμα που, όπως υποστηρίζει, ακυρώνει στην πράξη μια πολυετή προσπάθεια εκσυγχρονισμού του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.

Με ανακοίνωσή της, η Ένωση Δήμων εκφράζει «έντονη απογοήτευση» για την κατάληξη του περί Σκύλων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2026, υποστηρίζοντας ότι οι αλλαγές που επήλθαν εκ των υστέρων στη Βουλή αποδυνάμωσαν ή κατήργησαν βασικές πρόνοιες που είχαν συμφωνηθεί μετά από μακρά διαβούλευση.

Σύμφωνα με την Ένωση, η μεταρρύθμιση του νόμου ήταν προϊόν πολυετούς επεξεργασίας, με σειρά συνεδριών στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος και ενεργή συμμετοχή των τοπικών αρχών, με στόχο να δοθούν στους δήμους πιο ουσιαστικά εργαλεία για τη διαχείριση ζητημάτων που σχετίζονται με αδέσποτους σκύλους, στειρώσεις, σημάνσεις, άδειες κατοχής και ελέγχους εφαρμογής της νομοθεσίας.

Η Ένωση Δήμων σημειώνει ότι στο αρχικό πλαίσιο είχαν περιληφθεί ρυθμίσεις που κρίνονταν κομβικές για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του νόμου, όπως η αναδιοργάνωση της διαδικασίας έκδοσης άδειας κατοχής, η ενιαία διαχείριση τελών, η παροχή κινήτρων για στειρώσεις, η αυστηροποίηση των διαδικασιών σήμανσης και δήλωσης, καθώς και ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου και ασφάλειας.

Ωστόσο, όπως αναφέρει, παρότι η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε το τροποποιητικό νομοσχέδιο στις 26 Μαρτίου, μεταγενέστερες παρεμβάσεις στις 17 Απριλίου ανέτρεψαν τον βασικό κορμό των συμφωνημένων ρυθμίσεων.

«Η πλειονότητα των εκσυγχρονιστικών προνοιών καταργείται ή αποδυναμώνεται», υποστηρίζει η Ένωση, κάνοντας λόγο για επιστροφή σε ένα παρωχημένο και δυσλειτουργικό μοντέλο, που δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες διαχείρισης.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τους δήμους, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με παράπονα πολιτών, περιστατικά εγκατάλειψης ζώων, ελλιπή συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις ιδιοκτητών και τις αυξανόμενες πιέσεις γύρω από τη διαχείριση των αδέσποτων.

Η Ένωση Δήμων καλεί πλέον σε άμεση επανεξέταση των αποφάσεων, ζητώντας την επαναφορά ενός, όπως το χαρακτηρίζει, πραγματικά σύγχρονου, λειτουργικού και εφαρμόσιμου νομοθετικού πλαισίου.