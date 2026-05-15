Eurovision 2026: Η ψήφος του κοινού κράτησε ζωντανή την Κύπρο - Αναλυτικά η βαθμολογία των χωρών στον 2ο ημιτελικό

Με την Κύπρο να εξασφαλίζει το τελευταίο εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της Eurovision το βράδυ του Σαββάτου στη Βιέννη, ο Β’ Ημιτελικός ανέδειξε ξεκάθαρους πρωταγωνιστές αλλά και ορισμένες εκπλήξεις, με τη διαφορά ανάμεσα στην κριτική επιτροπή και το televoting να καθορίζει σε αρκετές περιπτώσεις το αποτέλεσμα. Ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου στη Βιέννη, με 26 χώρες να διεκδικούν το τρόπαιο της 70ής διοργάνωσης.

Πρώτη στον Β’ Ημιτελικό αναδείχθηκε η Ουκρανία με 268 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της, κυρίως χάρη στο κοινό που της χάρισε 168 βαθμούς, έναντι 100 από τις επιτροπές. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Αυστραλία με 255 βαθμούς, παρουσιάζοντας εξαιρετική ισορροπία, αφού συγκέντρωσε 155 βαθμούς από τις επιτροπές και 100 από το televoting.

Η Τσεχία τερμάτισε τρίτη με 245 βαθμούς, καταγράφοντας την ισχυρότερη στήριξη από τις επιτροπές με 162 βαθμούς, ενώ η Ρουμανία έκανε άλμα χάρη στο κοινό, εξασφαλίζοντας 151 βαθμούς στο televoting και συνολικά 223. Η Βουλγαρία ακολούθησε με 196 βαθμούς και η Δανία με 182, επίσης με σταθερή στήριξη.

Στην πιο οριακή πρόκριση της βραδιάς, η Κύπρος πέρασε δέκατη και τελευταία με ακριβώς 100 βαθμούς. Εντυπωσιακό είναι ότι η κυπριακή συμμετοχή πήρε μόλις 12 βαθμούς από τις επιτροπές, αλλά διασώθηκε από το κοινό που της έδωσε 88, δείχνοντας καθαρά ότι το τραγούδι είχε μεγαλύτερη απήχηση στους τηλεθεατές παρά στους επαγγελματίες κριτές.

Εκτός τελικού έμεινε για μία ανάσα η Λετονία με 99 βαθμούς, ενώ η Αρμενία συγκέντρωσε 84. Η Ελβετία κατέρρευσε στο televoting με μόλις 2 βαθμούς, παρά τους 60 από τις επιτροπές. Το Αζερμπαϊτζάν έμεινε στο μηδέν από το κοινό, ενώ το Λουξεμβούργο έκλεισε την κατάταξη με 23 βαθμούς.

Με αυτά τα δεδομένα, ο τελικός του Σαββάτου προμηνύεται αμφίρροπος, καθώς η Ουκρανία, η Αυστραλία και η Τσεχία έδειξαν ισχυρή δυναμική στον Β’ Ημιτελικό, ωστόσο η τελική έκβαση θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τη ψήφο του κοινού, η οποία συχνά ανατρέπει τα προγνωστικά των επιτροπών.